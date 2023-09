«Celebrity Squares» kommt zurück

US-Fernsehen

Der Fernsehsender VH1 wird die neuen Folgen der Show ausstrahlen.

VH1, Jesse Collins Entertainment und das globale Unterhaltungsunternehmen Hartbeat kündigen den Start vonan, einer modernen Variante des klassischen Spielshow-Formats, bei dem es um schwarze Popkultur-Trivia geht. Unter der Moderation des Schauspielers und Comedians DC Young Fly werden in 20 unterhaltsamen und spontanen halbstündigen Episoden kulturelle Ikonen zusammengebracht. Zu den prominenten Gästen gehören unter anderem Babyface, Bobby Brown, Tiffany Haddish, Kirk Franklin, Bresha Webb, Luenell und Taye Diggs. Die Premiere fidnet am Dienstag, 17. Oktober, auf VH1 statt.«Celebrity Squares» bringt zwei Kandidaten zusammen, um Tic-Tac-Toe zu spielen und dabei Geld und Preise zu gewinnen. Der Spieler, der am Ende des Spiels das meiste Geld auf der Bank hat, kommt in die Bonusrunde und hat die Chance, einen Bargeldpreis von 10.000 Dollar zu gewinnen."Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit Hartbeat und Jesse Collins Entertainment für dieses aufregende neue Projekt bekannt zu geben", sagte Tiffany Lea Williams, Executive Vice President, of Unscripted Programming and Development von BET. "Diese Show bietet eine Neuinterpretation des kultigen Hollywood Squares-Formats, mit dem Schwerpunkt auf der Feier der schwarzen Popkultur. Mit DC Young Flys lachendem Humor verspricht sie ein unterhaltsames und erheiterndes Zuschauererlebnis. Wir freuen uns darauf, ihn unserem Publikum vorzustellen.""DC Young Fly ist ein außergewöhnlicher Comedian und wir sind begeistert, erneut mit ihm zusammenzuarbeiten, um dieses Projekt zu leiten", sagte Bryan Smiley, Chief Content Officer von Hartbeat. "Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit BET und Jesse Collins Entertainment fortzusetzen und diesem kultigen Gameshow-Format einen aufregenden, frischen Dreh zu geben.""Es war ein Vergnügen, wieder mit Hartbeat, BET und DC Young Fly zusammenzuarbeiten", sagte Dionne Harmon, Präsidentin von Jesse Collins Entertainment. "Wir hoffen, dass das Publikum diese Serie genauso genießt, wie wir sie gemacht haben."Weitere prominente Gäste sind: Affion Crockett, Alesha Renee, Amanda Seales, Amin Joseph, Ashley Darby, B Simone, Big Freedia, Bobby Lytes, Brandee Evans, Brian Jordan Jr, Carl Anthony Payne, Chico Bean, Christian Keyes, Crystal Hayslett, D-Nice, Deon Cole, Desi Banks, Devale Ellis, Earthquake, Eva Marcille, Evelyn Lozada, Flau'Jae Johnson, Funny Marco, Jasmin Brown, Jason Lee, Jess Hilarious, Kamillion, K Michelle, Karlous Miller, Karrueche, Kel Mitchell, Kendra G, Keshia Knight-Pulliam, Kevin Frazier, Kevonstage, KJ Smith, Kym Whitley, Lance Gross, Lil Duval, Lil Fizz, Loni Love, Malcolm Barrett, Mark Tallman, Marlo Hampton, Moniece, Na'im Lynn, Nene Leaks, Niena Drake, Pretty Vee, Princess Love, Ray J, Safaree, Saucy Santana, Skyh Black, Shay Johnson, Sinqua Walls, Spice, Spice Adams, Sukihana, Tamar Braxton, Tami Roman, Terrance J, Tisha Campbell, Tommy Davidson, Yandy Smith-Harris und Zellswag.