Patrick Schweitzer übernimmt RED

Vermischtes

Der erfolgreiche Film- und Serienproduzent soll als Kopf der Produktionsfirma aufsteigen.

Studiocanal hat Patrick Schweitzer zum CEO der RED Production Company (RED) ernannt. RED ist eine wachsende Gruppe kreativer Produktionsfirmen in Großbritannien und Europa. Neil Gaimans «Anansi Boys» befindet sich in Koproduktion mit Endor Productions und soll 2024 auf Prime Video erscheinen. Zu den jüngsten Serien von RED gehören das preisgekrönte «It's A Sin» (Channel Four), «Years and Years» mit Emma Thompson (BBC One), «No Return» mit Sheridan Smith (ITV) und «Harlan Cobens Stay Close» für Netflix.In den letzten 30 Jahren hat Patrick in einer Vielzahl von hochwertigen Fernsehserien mit einer Reihe der besten Autoren und kreativen Talente der Branche zusammengearbeitet. Bevor er zu RED kam, verbrachte er fünf Jahre bei Tall Story Pictures, wo er seine Leidenschaft für die enge Zusammenarbeit mit Autoren und die Entwicklung neuer Serien auslebte. Daneben war er Executive Producer von ITV's «Grace», «Redemption» und der zweiten Staffel von «Bancroft» and «The Bay». Zuvor war er als Produzent an der Entwicklung von Skys «Gangs of London» beteiligt und produzierte die hochgelobte Sky-Serie «Save Me», BBCs «SSGB», «The Interceptor», «Doctor Who» und die letzte Staffel von ITVs «Whitechapel».Während seiner Karriere als Location Manager und später als Line Producer verbrachte Patrick viele Jahre damit, kreative Köpfe mit den Realitäten der Filmwelt zu verbinden. Er war am Start zahlreicher wiederkehrender Fernsehserien mit preisgekrönten Leistungen beteiligt, darunter «Ashes to Ashes», «Spooks», «Hustle», «The Hour», «Blackpool», «Call the Midwife» und der Spielfilm «Les Misérables».Patrick Schweitzer kommentiert: "Nach fünf wunderbaren Jahren bei Tall Story und ITV freue ich mich sehr darauf, das nächste Kapitel bei RED zu schreiben. Ich freue mich darauf, mit den besten Schreibtalenten aus dem ganzen Land zusammenzuarbeiten, um großartige Inhalte zu produzieren. Für dieses hoch angesehene Unternehmen tätig zu werden und mit Studiocanal zusammenzuarbeiten, dessen kultiger Katalog weiterhin auf der ganzen Welt Anklang findet, ist äußerst aufregend. Mit Büros in Manchester und London ist es mein Ziel, auf diesem erstaunlichen Erbe an Shows und der Tradition des Unternehmens als Heimat für herausragende kreative Talente aufzubauen. Unser Ziel ist es, weiterhin sowohl Mainstream-Unterhaltung als auch kühnere, von Charakteren geprägte Dramen zu produzieren, Geschichten zu zelebrieren, die zum Nachdenken über Vertrautes anregen, und Autoren zu fördern, die tiefere Einblicke in unser menschliches Dasein gewähren."