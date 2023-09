«Mälzer und Henssler liefern ab!» fällt in neues Tief

Quotennews

Nie zuvor hatten sich so wenig Zuschauer für eine neue Episode der Kochshow entschieden. «Trucker Babes» lief bei Kabel Eins auf einem ähnlichen Niveau.



VOX strahlte zur gestrigen Primetime eine neue und damit die inzwischen achte Folge der Kochshowaus. Bislang hatte Henssler die Nase mit 4:3 in der Gesamtwertung vorne, so dass Mälzer diesmal auf Revanche aus war. Der selbstgegründete Pop-Up-Lieferservice der beiden Köche hat nur den Haken, dass sie nicht wissen, für wen sie die Bestellung zubereiten müssen. Nach sporadischen Hinweisen erfahren die beiden erst bei der persönlichen Auslieferung, wer hinter der Bestellung steckt. Die Besteller selbst verwandeln sich an diesem Punkt in die Jury.Die letzte Ausgabe im Juni war mit 1,00 Millionen Fernsehenden auf durchschnittliche 4,8 Prozent Marktanteil zurückgefallen. Die 0,37 Millionen Jüngeren sowie 8,4 Prozent Marktanteil hatten den bisherigen Tiefstwert markiert. Doch der Abwärtstrend setzte sich mit der neuen Folge fort. Mit 0,89 Millionen Interessenten war das Format so wenig gefragt wie nie zuvor, so dass man auf passable 4,2 Prozent abrutschte. Auch bei den 0,35 Millionen Umworbenen war mit knapp überdurchschnittlichen 7,1 Prozent Marktanteil direkt ein neuer Negativrekord erreicht.Kabel Eins ordnete sich mit der Dokusoapnur knapp hinter der Kochshow ein. Bei einem Publikum von 0,85 Millionen Menschen stand ein guter Marktanteil von 3,2 Prozent auf dem Papier. Die Zielgruppe war zudem mit 0,29 Millionen Werberelevanten vertreten. Hier durfte sich der Sender über eine hohe Quote von 4,8 Prozent freuen.