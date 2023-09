«Harry Potter» schiebt sich an die Spitze der privaten Sender

Quotennews

Sat.1 erhielt am gestrigen Abend somit am meisten Aufmerksamkeit. Aber auch RTLZWEI punktete mit seinem Filmprogramm, während VOX einige Schwierigkeiten hatte.



Sat.1 schob sich gestern mitnicht nur an allen anderen Filmprogrammen, sondern auch an allen privaten Sendern inklusive der Show bei RTL vorbei. Mit 1,15 Millionen Fernsehenden stand so ein hoher Marktanteil von 5,5 Prozent auf dem Papier. Die 0,48 Millionen Jüngeren landeten zudem zur Primetime insgesamt ganz vorne. Hier kamen hervorragende 11,4 Prozent zustande. Es folgte der Fantasyfilmmit 0,40 Millionen Zuschauern sowie soliden 4,5 Prozent Marktanteil. Bei den 0,15 Millionen Umworbenen wurden guten 6,9 Prozent gemessen.Auch RTLZWEI überzeugte mit dem Abenteuerfilmund kam bei einem Publikum von 0,71 Millionen Menschen auf hohe 3,3 Prozent. Bei den 0,24 Millionen Werberelevanten wurden zudem überzeugende 5,4 Prozent verbucht. Mit der Science-Fiction-Satireschalteten 0,44 Millionen Interessenten ein, was zu einem starken Resultat von 3,9 Prozent führte. Die 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich zudem auf herausragende 8,1 Prozent.VOX setzte auf den Actionthriller, welcher mit 0,75 Millionen Filmfans hingegen nur bei akzeptablen 3,5 Prozent landete. Die 0,19 Millionen Jüngeren blieben zudem bei mageren 4,3 Prozent hängen. Mitsteigerten sich die 0,50 Millionen Zusehenden auf passable 4,2 Prozent Marktanteil. Die 0,22 Millionen Umworbenen standen nun mit hohen 7,8 Prozent deutlich besser da.