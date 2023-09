RTL Crime wiederholt die Jagd nach dem Monster

TV-News

Der Fernsehsender hat wieder eine vierteilige Dokumentation über den Green River Killer im Programm.

RTL Crime, seines Zeichens Pay-TV-Sender, wiederholt die vierteilige Dokumentationsreihe. Die Dokumentation aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die im Jahr 2021 von der Produktionsfirma Hoff Productions hergestellt wurde, wird am 3. November 2023, um 20.15 Uhr am Freitagabend zu sehen sein.Nur acht Jahre, nachdem der Serienmörder Ted Bundy Seattle in Angst und Schrecken versetzt hat, treibt ein neuer Killer sein Unwesen in der Gegend. Seine Opfer: junge, verletzliche Ausreißer und Prostituierte - manche von ihnen sind erst 15 Jahre alt. Erst erwürgt der Täter sie und entsorgt die Leichen schließlich im Washingtoner Nirgendwo. Fortan geht die Polizei jedem Hinweis zum "Green River Killer" – den Orten seiner ersten Taten - nach.Im Anschluss an die dreiviertelstündige Reportage bleibt es mörderisch: RTL Crime setzt um 21.00 Uhr auf «CopyCat Killers» und die Dokumentation «My Lover, My Killer – Bis dass der Mord Euch scheidet». Zwischen 22.40 und 23.10 Uhr geht «Nahkampftechniken der Eliteeinheiten» auf Sendung, ehe «Green River Killer» wieder wiederholt wird.