Geo geht zum Polarkreis

TV-News

«Die Shackleton-Expedition» feiert Deutschlandpremiere.

Der am 15. Februar 1874 in Irland geborene Sir Ernste Henry Shackleton war ein Entdecker. Für seine Leistungen wurde er sogar von König Edward VII. zum Ritter geschlagen. Er unternahm zahlreiche Expeditionen und beendete sein Leben außerhalb des britischen Königreichs. Shackleton starb im Vorfeld einer geplanten Entdeckungsreise in Grytvikaen auf Südgeorgien an einen Herzinfarkt.Geo strahlt am 16. Oktober 2023 die Dokumentationaus, die um 20.15 Uhr angesetzt ist. Der 89-minütige Film kommt aus Australien und heißt im Original «The Greatest Story of Survival» und handelt von einer Antarktis-Entdeckungssreise. Bobbi Hansel und Caspar Mazzotti haben den Film gemacht.1914 bricht Polarforschers Ernest Shackleton auf seinem Schiff Endurance und einer Besatzung von 28 Mann zu einer Expedition in die Antarktis auf. Als das Schiff jedoch im Eis gefangen und schließlich zerquetscht wird, gerät die Expedition zu einem gnadenlosen Überlebenskampf. Die Männer sehen sich gezwungen, sich auf eine todesmutige Wanderung zum nächstgelegenen Land zu begeben.