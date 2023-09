Blockbuster-Battle

Antonio Banderas als Zorro, Sandra Bullock als Danny Oceans Schwester Debbie oder Dakota Johnson als frisch gebackener Single in New York? Lasst das Battle beginnen!

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Alice will sich endlich selbst entdecken und trennt sich von ihrem langjährigen Freund. Doch nach den gemeinsamen Jahren muss sie erst wieder lernen, wie es ist, Single zu sein. Frisch in New York ist sie auf der Suche nach neuen Bekanntschaften. Ihre karrieregetriebene Schwester Meg bemerkt derweil, dass ihr ohne Familie etwas fehlt, Kollegin Robin schleppt jeden Abend einen anderen Mann ab und die hübsche Lucy sucht im Netz nach "Mr. Right". „«How To Be Single» ist eine überraschend realistische Auseinandersetzung mit dem Leben als Single in der ‚Generation Beziehungsunfähig‘“, lautete vor fünf Jahren das Quotenmeter-Fazit in der Kino-Kritik The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDB User Rating: 6(arte, 20:15 Uhr)Während des mexikanischen Unabhängigkeitskrieges gegen Spanien Anfang des 19. Jahrhunderts rettet der Adlige Don Diego de la Vega, getarnt als Zorro, drei Bauern vor der Hinrichtung durch die Kolonialmacht. Der mächtige Gouverneur Montero überfällt daraufhin Don Diego de la Vegas Ranch, wobei die Frau des in Ungnade Gefallenen zu Tode kommt, wirft ihn in den Kerker und entführt seine Tochter Elena, die Montero selbst in Spanien aufzieht. Als Don Diego de la Vega 20 Jahre später erfährt, dass Montero wieder nach Mexiko zurückgekehrt ist, kann sich der gealterte Held aus dem Gefängnis befreien und seinen Rachefeldzug antreten. Bald erfährt er, dass auch seine mittlerweile erwachsene Tochter Elena mit Montero, dem Mann, den sie für ihren Vater hält, zurückgekehrt ist. Ihre Anwesenheit kompliziert die Mission ... Unterstützung erhält Don Diego de la Vega von einem jungen Ganoven, den er bald zu seinem Nachfolger als Gerechtigkeitskämpfer ausbildet. Gemeinsam wollen die beiden Zorros die bösen Machenschaften des Montero beenden, ohne Elena dabei in Gefahr zu bringen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Das weibliche Starensemble rund um Sandra Bullock plant im Ableger der erfolgreichen «Ocean's»-Trilogie einen gewagten Coup: Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis wendet sich Debbie, Danny Oceans jüngere Schwester, an ihre frühere Partnerin Lou. Sie hat es auf ein sündhaft teures Collier abgesehen, welches die Schauspielerin Daphne Kluger auf der diesjährigen Met-Gala tragen soll. Ihnen bleiben nur dreieinhalb Wochen, um ein Team aus Spezialistinnen zusammenzustellen. Laut Quotenmeter-Kritik könne der Film der «Ocean’s»-Reihe „wenig neue Facetten hinzufügen und bleibt auch optisch hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das ändert aber nichts daran, dass der Coup dieses sexy-smarten Frauen-Ensembles einen diebischen Spaß bereitet.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDB User Rating: 6