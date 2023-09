Kabel Eins Doku geht «Inside FBI»

TV-News

Natürlich hat der Dokumentationssender nur die härtesten Fälle im Programm.

Der Alltag eines FBI-Agenten ist nichts für schwache Nerven: Es gilt, Geiseln zu befreien, Anschläge zu vereiteln, Mörder zu fassen. Wie fühlt es sich an, diesen Job zu machen? Das wird ab Donnerstag, den 12. Oktober 2023, ab 20.15 Uhrbei Kabel Eins Doku beleuchten. Vor der Kamera sprechen die Ermittelnden Klartext, berichten von den härtesten Fällen – und ihrem Umgang damit. «FBI True» ist ein Paramount+-Original und wird demnächst bei CBS wiederholt.Die erste Folge der halbstündigen Dokumentation handelt von einer explodierenden Bombe im September 2016 mitten in Manhattan. 30 Menschen werden verletzt und es herrscht Panik in der Nachbarschaft. In den nächsten Tagen werden weitere Bomben entdeckt. Das FBI sucht fieberhaft nach dem "Chelsea Bomber".Danach dreht es sich um drei Frauen, die im Jahr 1999 im Yosemite Nationalpark verschwinden. Eine große Suchaktion wird veranlasst, und zwei der Frauen werden tot in einem abgebrannten Auto gefunden. Zwei weitere Todesopfer folgen – das FBI hat es nun womöglich mit einem frei herumlaufenden Serienmörder zu tun.