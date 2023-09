«Darüber staunt die Welt» verbessert sich gegenüber der Vorwoche deutlich

Quotennews

Üblicherweise hat ProSieben mit der Rankingshow einige Probleme. Gestern hatte man gegenüber er Vorwoche allerdings 200.000 neue Zuschauer hinzugewonnen. Dies spiegelte sich auch in den Quoten wider.



Der Rennfahrer Ho-Pin Tung erklomm 2018 im Rang Rover die 99 Kehren und im Anschluss 999 Stufen am Tianmen Mountain in der chinesischen Provinz Hunan. Ein Wrestler macht im pinken Glitzeroutfit seinen Gegner platt. Diese und weitere schräge Talente wurden gestern in einer neuen Ausgabe der Rankingshowbei ProSieben gezeigt.In der Woche zuvor hatten für die neuste Folge lediglich 0,43 Millionen Zuschauer eingeschalten, was zu einem mauen Marktanteil von 2,0 Prozent geführt hatte. Auch die 0,18 Millionen Jüngeren waren nicht über niedrige 4,2 Prozent hinausgekommen. Diesmal war ProSieben deutlich besser aufgestellt und überzeugte 0,63 Millionen Interessenten zum Einschalten. Dies resultierte in einem soliden Resultat von 2,9 Prozent Marktanteil. Auch die 0,28 Millionen Umworbenen sicherten sich ein annehmbares Ergebnis von 6,4 Prozent.Im Anschluss folgte eine Wiederholung von. Mit 0,55 Millionen Menschen war das Publikum weiterhin gut aufgestellt. Nun erhöhte sich der Marktanteil sogar auf einen starken Wert von 4,5 Prozent. Die Zielgruppe brachte es noch auf 0,19 Millionen Werberelevante. Trotz dieses Rückgangs war eine Steigerung der Quote auf passable 6,7 Prozent festzustellen.