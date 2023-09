Quotencheck

Bei sixx waren diesen Sommer sechs neue Folgen der Dokusoap zu sehen, bei welcher frisch ausgebildete Friseure ihr Können unter Beweis stellen.

Vor etwa einem Jahr startete sixx die neue Dokusoap. Nach den recht überzeugenden sechs Episoden entschied sich der Sender nun für eine zweite Staffel mit weiteren sechs neuen Ausgaben. Im Mittelpunkt stehen dabei Newcomer in der Frisurszene, die sich an einzigartigen Kreationen ausprobieren. Dabei ist alles vom angesagten Mixed über den Sliced Bob bis hin zum Lazy Girl Hair. Die frisch ausgebildeten Stylisten kreieren mit Schere, Farbe, Make-up und Föhn in nur vier Stunden das passende Umstyling für ihre Kunden. Unterstützung erhalten sie dabei vom Münchner Star-Friseur und Make-Up-Experten Christoph Gambeck.Der Auftakt der zweiten Staffel erfolgte am Freitag, den 4. August, ab 20.15 Uhr. Mit 0,09 Millionen Fernsehenden kam zunächst ein schwacher Marktanteil von 0,4 Prozent zustande. Die 0,06 Millionen Jüngeren legten mit hohen 1,5 Prozent einen deutlich erfolgreicheren Start hin. Eine Woche später saßen schließlich 0,10 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm. Die Quote hatte sich jedoch nur geringfügig auf maue 0,5 Prozent verbessert. Die erneut 0,06 Millionen Umworbenen stellten mit starken 1,7 Prozent Marktanteil hingegen den Staffelbestwert auf.Am 18. August war das Publikum mit 0,08 Millionen Menschen so schwach vertreten wie an keinem anderen Tag. Erneut fiel man auf unzureichende 0,4 Prozent zurück. Die 0,05 Millionen Werberelevanten hielten sich zumindest noch bei einem soliden Resultat von 1,2 Prozent. Der Bestwert auf dem Gesamtmarkt wurde schließlich am darauffolgenden Freitag verbucht, als sich 0,15 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm einfanden. Dies wurde mit einem annehmbaren Marktanteil von 0,6 Prozent belohnt. Auch bei den 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen durfte man sich mit einem guten Ergebnis von 1,4 Prozent Marktanteil zufriedengeben.Eine Woche später war man mit 0,09 Millionen Zuschauern allerdings wieder auf niedrige 0,4 Prozent Marktanteil zurückgefallen. Bei einem jüngeren Publikum von 0,04 Millionen Menschen wurde der Tiefstwert von akzeptablen 1,0 Prozent verbucht. Zum Staffelfinale am 8. September verbuchten die 0,09 Millionen Interessenten erneut ausbaufähige 0,4 Prozent. Die 0,04 Millionen Umworbenen verabschiedeten sich mit soliden 1,2 Prozent Marktanteil.Unterm Strich entschieden sich 0,10 Millionen Fernsehzuschauer für die zweite Staffel der Dokusoap bei sixx . Damit kam man nicht über ein maues Resultat von 0,5 Prozent Marktanteil hinaus. Im Jahr zuvor hatten 0,16 Millionen Zusehende noch für 0,7 Prozent gereicht. Bei den 0,05 Millionen Werberelevanten landete man mit 1,3 Prozent zumindest im Senderschnitt. Doch auch hier hatten die 0,08 Millionen Jüngeren im Jahr zuvor mit 1,5 Prozent noch besser abgeschnitten.