Zum Jahresende: Tele 5 setzt «SchleFaZ» ab

Oliver Kalkofe und Peter Rütten präsentieren in den kommenden Monaten zum letzten Mal ihre beliebte Film-Reihe. An Silvester kommt es zur großen Abschiedsshow.

Aktuell feiern Oliver Kalkofe und Peter Rütten ihre zehnte Staffel der Filmreihebei Tele 5 . Besser bekannt sind die stets am Freitagabend ausgestrahlten und pointiert begleiteten Streifen unter dem Kürzel. Noch bis zum 27. Oktober läuft die Jubiläumsstaffel, darüber hinaus wird es auch eine vierteilige Adventsstaffel ab dem 1. Dezember geben. Das wird gleichzeitig aber die letzte offizielle Staffel sein, wie Tele 5 am Montag bestätigte.Nach mehr als elf gemeinsamen Jahren nimmt Tele 5 zum Jahresende Abschied von seiner populären Filmreihe, die mit «KulFaZ» auch einen Ableger hervorbrachte. „Wir bedanken uns herzlich bei Oliver Kalkofe, Peter Rütten und allen, die in den vergangenen elf Jahren an der Produktion der mehr als 160 schlechtesten Filme aller Zeiten beteiligt waren. Ihre Leidenschaft, ihr Elan, ihre Akribie und Liebe zum Format haben #SchleFaZ zu dem gemacht, was es heute ist: ein echter TV-Kult“, sagt Marion Rathmann, Programmchefin bei Warner Bros. Discovery Deutschland.Statt auf die trotz der mangelnden cineastischen Qualität der Filme sehr populäre Programmmarke zu setzten, plant Tele 5 in Zukunft verstärkt auf den Bestand der Warner-Film-Bibliothek zurückgreifen zu wollen und verspricht eine Mischung „aus legendären Klassikern, Top-Blockbustern und erstklassigen Serien“. Bevor es so kommt, verabschieden sich Peter Rütten und Oliver Kalkofe am 31. Dezember 2023 von ihrem Publikum in einer Silvester-Ausgabe, die gleichzeitig den Title „Good-Bye «SchleFaZ» trägt.„Nach elf überaus erfolgreichen Jahren «SchleFaZ» und mehr als zwölf Jahren Humor-Dienst und Sender-Facing für Tele 5 – mit «Kalkofes Mattscheibe», «Rüttens Bullshit-Universum», «KulFaZ», «Nichtgedanken» und mehr – heißt es auf der Höhe des Erfolgs nun leider Abschied nehmen“, zeigen sich Kalkofe und Rütten in einem gemeinsamen Statement durchaus enttäuscht. Sie seien „verständlicherweise betrübt und dennoch dankbar für die vielen Momente kreativen Wahnsinns, die wir in dieser Zeit erschaffen konnten“. Weiter sagen sie: „Unseren wunderbaren Fans sei versprochen: Das schmucke Schlachtschiff «SchleFaZ» wird trotz allem nicht untergehen, sondern nach einem neuen Heimathafen suchen und weiter live auf der Bühne die Welt des schlechten Films umsegeln. You Can’t Stop the «SchleFaZ»!“Sendezeiten der restlichen Tele5-«SchleFaZ»-Ausgaben:Freitag, 29. September: #SchleFaZ: IM REICH DER AMAZONENFreitag, 6. Oktober: #SchleFaZ: DOLLMAN VS DEMONIC TOYSFreitag, 13. Oktober: #SchleFaZ: DEATHSPORTFreitag, 20. Oktober: #SchleFaZ: BEAST YOU!Freitag, 27. Oktober: #SchleFaZ: YETIFreitag, 1. Dezember: #SchleFaZ: AdventsstaffelFreitag, 8. Dezember: #SchleFaZ: AdventsstaffelFreitag, 15. Dezember: #SchleFaZ: AdventsstaffelFreitag, 22. Dezember: #SchleFaZ: AdventsstaffelSonntag, 31. Dezember 2023: „Good-Bye #SchleFaZ“