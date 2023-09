Trailer für «FLCL: Shoegaze» erschienen

US-Fernsehen

Schon bald wird die fünfte Runde der amerikanischen Anime-Serie auf Sendung gehen.

Die fünfte Staffel der Kultseriewird am Samstag, den 30. September um Mitternacht auf dem beliebten Anime-Block Toonami von Adult Swim Premiere feiern. Unter der Regie von Yutaka Uemura und mit einem elektrisierenden Soundtrack von The Pillows wurde heute auch ein Trailer zu «FLCL: Shoegaze» veröffentlicht.«FLCL: Shoegaze» knüpft an die Ereignisse der dritten Staffel «FLCL: Alternative» an. Während alle wieder in ihr normales Leben zurückkehren, hecken zwei frustrierte Teenager einen Plan aus, um den Tsuganei-Turm zu zerstören, in der Hoffnung, dass dies einen Wandel herbeiführt. "Nach seiner großartigen Arbeit an «FLCL: Alternative» freuen wir uns sehr, dass Regisseur Yutaka Uemura in die Welt von FLCL zurückkehrt", sagt Jason DeMarco, SVP, Head of Anime and Action Series bei Adult Swim. "Nach einer langen Wartezeit sind wir begeistert, FLCL wieder willkommen zu heißen. Wir hoffen, dass es euch gefällt!"Die neueste Folge von FLCL folgt auf die vierte Staffel «FLCL: Grunge», die jeden Samstag um Mitternacht mit neuen Episoden startet. Die Serie wird von Production I.G x NUT animiert. Sie wird von DeMarco produziert und von Maki Terashima-Furuta (Production IG USA) produziert.