Eishockey-Team bleibt bei TNT

US-Fernsehen

Warner Bros. Discovery Sports hat eine mehrjährige Vertragsverlängerungen mit Wayne Gretzky, Paul Bissonnette, Anson Carter und Henrik Lundqvist erreicht. Brian Boucher verstärkt das «NHL on TNT»-Team als Analyst auf dem Eis

Warner Bros. Discovery Sports hat die Verträge mit den vier Studioanalysten Wayne Gretzky, Paul Bissonnette, Anson Carter und Henrik Lundqvist für die dritte Saison von «NHL on TNT» um mehrere Jahre verlängert. Sie werden auch in der Saison 2023-24 an der Seite von Moderator Liam McHugh aufschlussreiche, spannende und unterhaltsame Berichte vor, während und nach den Spielen liefern.Darüber hinaus werden Play-by-Play-Kommentator Kenny Albert und Spielanalyst Eddie Olczyk durch das neueste Mitglied des «NHL on TNT»-Teams ergänzt – Brian Boucher, ein 13-jähriger NHL-Torwart, als Analyst auf dem Eis. Zu den Spielkommentatoren von «NHL on TNT» gehören auch Play-by-Play-Sprecher Brendan Burke, die Analysten Darren Pang und Jennifer Botterill sowie die Reporter Jackie Redmond und Tarik El-Bashir.Das für seine Berichterstattung über die Stanley Cup Playoffs für einen Emmy nominierte NHL on TNT-Studio und die Spielübertragungen waren auch bei den Fans ein Hit. In den ersten beiden Spielzeiten ist die Zuschauerzahl von TNT gegenüber vergleichbaren Kabelübertragungen in der Saison 2020-21 um 30 Prozent gestiegen. Die neue Season beginnt am 11. Oktober.