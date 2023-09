Filip Pavlovic dreht für «Alles was zählt»

Vermischtes

Der frühere Dschungelkönig darf am werktäglichen Vorabend von RTL mitwirken.

Er sorgte bei «Die Bachelorette» für Herzklopfen, saß 2022 auf dem Dschungelthron («Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!») und sorgte beim Promi-Special von «Ninja Warrior Germany» für Action. Nun freut sich Filip Pavlović auf ein weiteres Gastspiel bei RTL Ab dem 6. Dezember 2023 (Folge 4.339) steht er beizum ersten Mal als Schauspieler vor der Kamera. In seiner Rolle als charmanter Getränkelieferant hat er dabei so einiges auf dem Kasten. Als der gutaussehende Getränkelieferant Lars Orth (Filip Pavlović) auf einmal Miray Öztürk (Sıla Şahin) gegenübersteht, ist es um ihn geschehen. Doch die schöne Miray ist vor allem an ihrer Karriere als Influencerin interessiert und ein Getränkelieferant passt so gar nicht in ihren Traum vom Glamourleben. Doch als Lars ihr bei einem Projekt für ihre Influencer-Karriere hilft, knistert es gewaltig. Und so steht Miray am Ende vor einer schweren Entscheidung: Herz oder Karriere?"Jeder, der mich kennt, weiß, ich lasse nichts unversucht und die Schauspielerei stand noch auf meinem Zettel. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt endlich damit losgehen kann. Ich habe noch nicht alle Kollegen kennengelernt, aber die, die ich getroffen habe, waren super offen, freundlich und haben sich Zeit für mich genommen, wenn ich Fragen hatte," freut sich Filip über seinen Drehstart.