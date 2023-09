«Doona!» geht am 20. Oktober los

US-Fernsehen

In diesem neuen Drama teilt sich ein K-Pop-Star mit einer gewöhnlichen College-Studentin eine Wohnung.

Wenn ein erfolgreiches K-Pop-Idol mit einer gewöhnlichen College-Studentin ein Haus teilt, sind die Ergebnisse elektrisierend.wird als die am meisten erwartete Romantikserie des Jahres gehandelt und feiert am 20. Oktober exklusiv Premiere. Bae Suzy («Start-Up», «While You Were Sleeping»), die früher selbst ein K-Pop-Star war, übernimmt die Rolle der Doona, während Yang Se-jong («Dr. Romantic») den verblüfften Won-jun spielt.Die von Lee Jung-hyo, dem kreativen Genie hinter der Erfolgsserie «Crash Landing On You», entwickelte Coming-of-Age-Dramaserie verfolgt die miteinander verwobenen Schicksale des Studienanfängers Lee Won-jun und des ehemaligen K-Pop-Idols Lee Doona, die sich mit den komplexen Gegebenheiten des Zusammenlebens auseinandersetzen.Der Trailer bietet einen Einblick in die bevorstehende romantische Saga. Darin kreuzt Doona, die ihre Promi-Tage hinter sich gelassen hat, in einem malerischen gemeinsamen Haus den Weg des hartnäckigen Won-jun. Die Dynamik der beiden ist faszinierend, denn Doonas offene Emotionen bezaubern und verwirren Won-jun zugleich. Unter der meisterhaften Regie von Lee Jung-hyo können die Zuschauer eine emotional packende Reise erwarten.