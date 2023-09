«Caine Mutiny Court-Martial» startet am 6. Oktober

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender Showtime hat einen neuen Trailer für das Projekt veröffentlicht.

Showtime hat einen offiziellen Trailer zu dem mit Spannung erwarteten Originalfilmveröffentlicht, der von dem mit dem Academy Award ausgezeichneten Filmemacher William Friedkin geschrieben und inszeniert wurde und auf dem gleichnamigen, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman von Herman Wouk basiert. Der Film handelt von einem Ersten Offizier der US-Marine, der vor Gericht steht, weil er eine Meuterei angezettelt hat, nachdem sein Kapitän Anzeichen dafür zeigt, dass er aus dem Gleichgewicht geraten ist und das Leben seiner Mannschaft gefährdet hat. Nach der Premiere des Films bei den 80. Internationalen Filmfestspielen von Venedig erscheint diesers nun am Freitag, den 6. Oktober, als Streaming- und On-Demand-Premiere für alle Showtime- und Paramount+ with Showtime-Abonnenten ausgestrahlt, bevor er am Sonntag, den 8. Oktober, um 21.00 Uhr Showtime zu sehen sein wird.«The Caine Mutiny Court-Martial» startet auf Paramount+ in allen internationalen Märkten, in denen der Streaming-Dienst derzeit verfügbar ist, darunter Großbritannien, Kanada, Lateinamerika, die Karibik, Australien, Frankreich, Italien, Irland, Deutschland, die Schweiz, Österreich und Südkorea.In «The Caine Mutiny Court-Martial» spielen Kiefer Sutherland («24»), Jason Clarke («Oppenheimer»), Jake Lacy («White Lotus»), Monica Raymund («Chicago Fire»), Lewis Pullman («Top Gun: Maverick»), Jay Duplass («Transparent»), Tom Riley («The Nevers») und Lance Reddick («John Wick»).Zu Beginn eines Kriegsgerichtsverfahrens erklärt sich Barney Greenwald (Clarke), ein skeptischer Anwalt der Marine, widerwillig bereit, Leutnant Steve Maryk (Lacy) zu verteidigen, einen Ersten Offizier der Marine, der während eines heftigen Seesturms in unfreundlichen Gewässern die Kontrolle über die U.S.S. CAINE von ihrem herrschsüchtigen Kapitän Leutnant Philip Francis Queeg (Sutherland) übernommen hat. Im Laufe des Prozesses macht sich Greenwald zunehmend Sorgen und fragt sich, ob es sich bei den Ereignissen an Bord der Caine um eine echte Meuterei handelte oder einfach um die mutigen Taten einer Gruppe von Matrosen, die ihrem labilen Anführer nicht trauten.