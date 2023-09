VOD-Charts

Disney+ punktete derweil mit zwei Familienfilmen, die wenige Monate nach ihrem Kinostart abrufbar sind.

In den letzten beiden August-Wochen dominierte «The Blacklist» das Feld und sicherte sich zweimal in Folge den Wochensieg der von den Marktforschern ausgebeben VOD-Charts. Am 31. August erschien bei Netflix «One Piece», die Realverfilmung der Animeserie setzte sich fortan an die Spitze und macht die Krimi-Serie von NBC vergessen. In dieser Woche lieferten sich die beiden Serien ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Platz an der Sonne, doch dazu später mehr. Die Top10 beginnt in dieser Woche mit einem alten Bekannten, der Zombie-Serie. Sie brachte es auf eine Reichweite von 1,71 Millionen.Rund drei Monate nach dem Kinostart ist bereitsin den heimischen Wohnzimmern via Disney+ verfügbar. Die Realverfilmung sorgte in der Zeit zwischen dem 15. und 21. September für 1,80 Millionen Abrufe. Damit lag der über zweistündige Film nur knapp hinter der langjährigen Serie, die weit mehr als 300 Folgen zählt. Die Episoden wurden 1,81 Millionen Mal gestreamt. Ein weiterer Familienfilm aus dem Hause Disney+ komplettiert das Film-Feld in dieser Woche. Seit vorvergangenem Mittwoch ist dort auchzu finden, der 1,89 Millionen Mal angesteuert wurde – Platz sieben.Der Sechstplatzierte stammt aus dem Hause Netflix und springt als erster Titel über die Zwei-Millionen-Marke:. Im Dezember startet ein weiteres Spin-off, doch die Mutterserie konnte noch immer mit 2,18 Millionen Klicks überzeugen. Die Top5 beginnt der Sitcom. Die Harper-Brüder durften sich acht Jahre nach dem Serien-Ende über 2,37 Millionen Views freuen.kehrte unterdessen auf Platz vier in die Charts zurück und markierte 2,77 Millionen Abrufe.Sogar mehr als drei Millionen Aufrufe registrierte. Die Reichweite von 3,03 Millionen hätte sich aber verdoppeln müssen, um auch nur in Schlagdistanz zum eingangs erwähnten Spitzenduo zu kommen. Denn auf den zweiten Platz belegtmit 6,96 Millionen Aufrufen. Selbst das waren aber knapp eine Million zu wenig für die Spitzenposition, die sich einmal mehrmit herausragenden 7,90 Millionen Klicks sicherte.