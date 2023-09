Es folgt ein Interview mit «Jeffrey Dahmer»

TV-News

Der Fernsehsender Kabel Eins Doku hat eine NBCUniversal-Doku erworben.

Nach der erfolgreichen Netflix-Serie «Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer» sind auch andere amerikanische Produzenten auf den Hype aufgesprungen. Kabel Eins Doku hat nun die Ausstrahlung vonangekündigt. Die ersten zwei Episoden werden am Donnerstag, den 13. Oktober 2023, ab 22.50 Uhr ausgestrahlt.Die Dokumentation erzählt die wahre verstörende Geschichte eines Serienkillers, der mit seinen Taten die Welt schockierte: Jeffrey Dahmer ermordete 17 junge Männer, an manchen Leichen verging er sich. Jahrelang blieb der harmlos aussehende Alkoholiker unter dem Radar. Menschen, die Dahmer nahestanden, skizzieren in Interviews die Facetten eines zutiefst gestörten Mannes.Folge eins beschäftigt sich mit der auffälligen Kindheit Dahmers. Er seziert Tiere und zeigt asoziale Verhaltensweisen. Später kommen eine schwere Alkoholsucht und sexuelle Abartigkeit hinzu. Menschen, die Dahmer nahestanden, skizzieren in Interviews die Facetten eines zutiefst gestörten Mannes. «Dahmer on Dahmer: A Serial Killer Speaks» wurde für Oxygen produziert.