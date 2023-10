Podstars

Deutschlandfunk gibt Einblicke in den undurchsichtigen Kunstmarkt.

Der Podcastist ein Muss für alle Kunstliebhaber und Freunde von gut recherchierten True-Crime-Storys. Die Moderatorin Rahel Klein und der Journalist Stefan Koldehoff arbeiten mit einem professionellen Team zusammen, das den Abonnenten des Podcasts einen einzigartigen Einblick hinter die schillernden Fassaden des Kunstmarkts verschafft. In der Kunstszene geht es nicht immer mit rechten Dingen zu. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass der An- und Verkauf von Kunst ein Milliardengeschäft ist. Der Podcast behandelt auch Fälle, die einige Akteure des Kunstmarkts lieber unter den Teppich gekehrt hätten. Durch ihre guten Kontakte in die Szene kommen bei den Recherchen Dinge ans Tageslicht, die der Normalbürger für nahezu unglaublich hält. Nicht selten geht es dabei um Fälschungen, Betrug und vor allem um sehr viel Geld.Mittlerweile besteht der Podcast «Tatort Kunst» aus sechs verschiedenen Episoden und einem Trailer. Es geht in den einzelnen Folgen um extravagante Nazi-Devotionalien, die heute noch auf verschiedenen Auktionen angeboten werden, die Klärung von Besitzverhältnissen an verschiedenen Bildern und Kunstwerken, gut gemachte Fälschungen oder auch um die dubiose Sammlung von Cornelius Gurlitt. Die investigativ recherchierten Episoden des Podcasts haben eine Dauer von etwa 35 bis 60 Minuten. Jede Folge, von Moderatorin Rahel Klein und der Journalist Stefan Koldehoff gesprochen, ist spannungsgeladen und beruht auf Fakten. Viele Informationen zu den Podcasts haben die Moderatorin und der Journalist von Insidern der Kunstszene erhalten.Jede Folge des Podcasts «Tatort Kunst» von Moderatorin Rahel Klein und der Journalist Stefan Koldehoff ist mit detektivischer Akribie erstellt. Damit die Herkunftsgeschichte der Bilder und Kunstwerke ans Tageslicht kommt oder deren Echtheit verifiziert wird, kommen in den einzelnen Folgen auch Forscher und Experten aus der Kunstszene zu Wort. Die erste Staffel des Podcasts «Tatort Kunst» ist beim Deutschlandfunk erschienen.