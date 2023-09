«Squid Game: The Challenge» startet Mitte November

England

Netflix hat die Reality-Show von Studio Lambert fertig gestellt und wird diese nun ausstrahlen.

Mit «Squid Game» hat der Streamingdienst die erste große südkoreanische Fernsehserie geschaffen, die vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika und Europa in ihren Bann zog. Um die Zeit bis zur zweiten Staffel zu überbrücken, hat man an einer Reality-Show gearbeitet. Diese stammt von den erfolgreichen britischen Label Studio Lambert. Los geht es am 22. November 2023.handelt von 456 echten Teilnehmern, die für 4,56 Millionen US-Dollar gegeneinander spielen. Die neue Reality-Show soll auf den echten Spielen der Serie basieren. Das Format war allerdings zum Teil sehr umstritten, da die Dreharbeiten von einem Kälteeinbruch überrascht wurden und Teilnehmer froren."Auch wenn es bei der Reality-Version von «Squid Game» nicht um Leben und Tod geht, steht doch viel auf dem Spiel", heißt es in der Beschreibung der Show. "456 Spieler treten an, um 4,56 Millionen Dollar zu gewinnen, den größten Geldpreis in der Geschichte des Reality-Fernsehens. In einer Reihe von Spielen wird jeder Spieler an seine Grenzen gebracht und gezwungen, sich zu fragen, wie weit er gehen würde, um zu gewinnen, wobei opportunistische Allianzen, halsabschneiderische Strategien und rechtzeitiger Verrat folgen werden."