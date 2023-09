«Lego Masters» präsentiert sich unverändert

Quotennews

Trotz eines leichten Verlustes auf dem Gesamtmarkt war das Interesse in der Zielgruppe gleich groß geblieben. «Martin Rütter live!» kam im Anschluss noch auf ein akzeptables Resultat

Gestern ging es bereits in die vierte der sechs Folgen in der aktuellen Staffel von. Ein weiteres Mal hieß es somit für die Teams tüfteln, bauen und staunen. Denn die Jury bestehend aus Deutschlands einzigem offiziell zertifizierten LEGO-Experten und Brickmaster Rene Hoffmeister und LEGO-Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes hatten hohe Erwartungen an die Kandidaten, die ein weiteres Mal echte Kunstwerke aus den kleinen Klemmbausteinen zauberten.In der Woche zuvor hatte man sich auf die bislang höchste Reichweite der Staffel von 1,25 Millionen Fernsehenden gesteigert. Dies hatte zu einem akzeptablen Marktanteil von 5,5 Prozent geführt. Bei den 0,58 Millionen Jüngeren war man hingegen auf gute 11,7 Prozent zurückgefallen. Mit nun 1,22 Millionen Interessenten fiel die Quote auf den bisherigen Staffeltiefstwert von mageren 5,1 Prozent Marktanteil zurück. Bei erneut 0,58 Millionen Umworbenen änderte sich auch der Marktanteil mit 11,8 Prozent nur geringfügig.Ab 22.15 Uhr war schließlich die Showzu sehen. In der Liveshow nahm der Hundeprofi seine Zuschauer mit auf eine Reise durch die Hundehütten dieser Nation. Weiterhin verblieben 0,86 Millionen Neugierige auf dem Sender, wodurch der Marktanteil auf mäßige 5,4 Prozent anstieg. Bei den 0,31 Millionen Werberelevanten wurde eine annehmbare Quote von 8,3 Prozent verbucht.