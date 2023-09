Autoren und Studios sind sich fast einig

Vermischtes

Der fünfmonatige Streik der amerikanischen Serien- und Filmautoren könnte bald vorbei sein.

Die Autorengewerkschaft Writers Guild of America und die großen Hollywood-Studios scheinen sich auf ein Ende des fünfmonatigen Streiks geeinigt zu haben. Die Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) zeigte sich in dieser Woche zu neuen Gesprächen bereit. Nach Informationen des Branchenblattes „Variety“ gehörten zu den Verhandlungsführern die Chefs von Warner Bros. Discovery und Disney.Am Samstag wollen sich beide Seiten erneut treffen, um einen Deal vorzubereiten. Insidern zufolge soll es sich um einen Dreijahresvertrag handeln, Details sind aber noch nicht bekannt. An den Gesprächen in dieser Woche sollen Bob Iger (Disney), David Zaslav (Warner Bros. Discovery), Donna Langley (NBCUniversal) und Ted Sarandos (Netflix) teilgenommen haben."Die WGA und die AMPTP haben sich am Freitag zu Verhandlungen getroffen und werden sich am Samstag erneut treffen", hieß es in einer Mitteilung des WGA-Verhandlungskomitees. "Vielen Dank für die großartige Unterstützung heute an den Streikpostenketten! Das bedeutet uns sehr viel, da wir weiterhin auf einen Abschluss hinarbeiten, den die Autoren verdienen".