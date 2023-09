ProSieben zeigt eine «New Girl»-Folge

TV-News

Aufgrund des neuen Ausstrahlungs-Rhythmus am Vormittag müssen die Zuschauer auf die nächsten Folgen lange warten.

Derzeit wiederholt der Fernsehsender ProSieben am Montag zwischen 08.25 und 09.15 Uhr die Fernsehserie «The Great Indoors», aber am 9. Oktober 2023 endet um 08.50 Uhr die Ausstrahlung der Sitcom, die in den Vereinigten Staaten von Amerika kein Hit war. Dafür übernimmtden Sendeplatz, ProSieben strahlt genau eine Folge aus.Los geht es am 9. Oktober 2023 um 08.50 Uhr mit der ersten Episode der siebten Staffel. Nach ihrer sechsmonatigen Lesereise durch Europa sind Jess und Nick wieder in der Stadt – pünktlich zur Geburtstagsparty von Schmidts und Ceces dreijähriger Tochter Ruth. Der Kindergeburtstag gerät jedoch völlig außer Kontrolle, weil die Erwachsenen zu tief ins Glas schauen. Die hochschwangere Aly hat unterdessen mit starken Stimmungsschwankungen zu kämpfen und macht Winston das Leben zur Hölle, während Nick plant, Jess bei ihrer Rückkehr im Loft einen Heiratsantrag zu machen. Am 16. Oktober geht es dann mit den Folgen zwei und drei weiter.«New Girl» ist eine Produktion von 20th Century Fox Television und Chernin Entertainment, die Idee an der Serie hatte Elizabeth Meriwether. Die Serie handelt von einer quirligen und schrulligen Lehrerin namens Jess (Zooey Deschanel), die Anfang 30 von ihrem Partner betrogen wird. Kurzerhand zieht sie in eine Männer-Wohngemeinschaft.