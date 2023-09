«The Aliens» geht wieder auf Sendung

TV-News

ProSieben Fun wiederholt die sechsteilige Serie am späten Donnerstag.

Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun startet am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, um 22.00 Uhr die Ausstrahlung der britischen Comedy-Serie, die mit Michael Socha, Jim Howich, Michael Coel, Trystan Gravelle und Chetna Pandya besetzt ist. Die Serie handelt von einem Raumschiff, das in den 70er-Jahren abstürzt.Die Weltbevölkerung muss sich plötzlich mit den in ihrer Mitte gestrandeten Außerirdischen auseinandersetzen. Diese sehen zwar menschlich aus, werden in der Gesellschaft allerdings kaum akzeptiert. Vier Jahrzehnte später arbeitet Lewis Garvey als Grenzschützer am Rande eines Alien-Ghettos und hindert die "Morks" daran, sich frei in England zu bewegen. Nach einer schockierenden Entdeckung ändert sich für ihn jedoch alles.«The Aliens» wurde von ZDFneo nach Deutschland gebracht. Die ersten sechs Folgen liefen bereits im Oktober 2016, in Großbritannien wurde die Serie im März und April 2016 ausgestrahlt. Das Format wurde von dem Fernsehsender E4 gestartet. Charlie Leech war Produzent. Hergestellt wurde die Serie von Clerkenwell Films.