Zweite «The Santa Clauses»-Staffel beginnt im November

Tim Allen wird erneut in die Rolle von Scott Calvin schlüpfen.

Die zweite Staffel der Disney+-Originalserievon Disney Branded Television und 20th Television wird am Mittwoch, den 8. November, mit zwei Episoden Premiere feiern, gefolgt von wöchentlich neuen Folgen. In der zweiten Staffel der Serie kehrt die Familie Calvin an den Nordpol zurück, wo Scott Calvin (Tim Allen) seine Rolle als Weihnachtsmann fortsetzt, nachdem seine Ruhestandspläne durchkreuzt wurden, als er in der ersten Staffel keinen würdigen Nachfolger fand. Nachdem Scott und seine Familie Weihnachten erfolgreich gerettet haben, konzentriert er sich nun auf die Ausbildung seines Sohnes Cal (Austin Kane), der schließlich das "Familiengeschäft" als Weihnachtsmann übernehmen soll.Neben Tim Allen, der als ausführender Produzent fungiert und erneut die beliebte Rolle des Weihnachtsmannes/Scott Calvin übernimmt, spielen in der zweiten Staffel Elizabeth Mitchell als Mrs. Claus/Carol, Austin Kane als Cal Calvin Claus, Elizabeth Allen-Dick als Sandra Calvin Claus, Devin Bright als Noel, Gabriel "Fluffy" Iglesias als Kris Kringle und Eric Stonestreet als Magnus Antas, auch bekannt als der verrückte Weihnachtsmann. Matilda Lawler wird auch ihre Rolle der Stabschefin des Weihnachtsmannes, Betty, als wiederkehrender Gaststar wieder aufnehmen, ebenso wie Marta Kessler als Olga, Liam Kyle als Gary, Isabella Bennett als Edie, Sasha Knight als Crouton, Ruby Jay als Riley, Mia Lynn Bangunan als Pontoon und Laura San Giacomo als La Befana, die Weihnachtshexe.Neben Allen wird der preisgekrönte Jack Burditt («30 Rock») weiterhin als ausführender Produzent und Showrunner fungieren. Kevin Hench («Last Man Standing»), Richard Baker («Last Man Standing») und Rick Messina («Last Man Standing») werden zusammen mit Jason Winer und Jon Radler für die Small Dog Picture Company als ausführende Produzenten fungieren.