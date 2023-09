CBS schmeißt Programm schon wieder um

US-Fernsehen

Die australische Fernsehserie «NCIS: Sydney» bekommt einen besseren Programmplatz.

Im Februar 2022 kündigte Paramount Global beim Investorentag die erste internationale Version seines erfolgreichen Franchise «NCIS» an. Seit Ende des Jahres wird in Sydney und den angrenzenden Studios die neue Serie mit Olivia Swann, Todd Lasance, Sean Sagar, Tuuli Narkle, Mavournee Hazel und William McInnes gedreht.Aufgrund des Autoren- und Schauspielerstreiks wollte CBS das Herbstprogramm zunächst mit vielen Wiederholungen bestreiten. Dann sollteam späten Montagabend laufen. Nun wurde die Serie auf den Dienstagabend um 20.00 Uhr gelegt. Los geht es allerdings erst am 14. November. Im Anschluss werden alte «NCIS»-Ausgaben gesendet, ehe «FBI True» läuft.Der Montagabend wird nun von der Spielshow «Loteria Loca» eröffnet. Der Fernsehsender CBS arbeitet bereits seit Monaten an der Sendung, die von Jaime Camil präsentiert wird. Im Anschluss setzt man ab Mitte November auf zwei «NCIS»-Reruns.