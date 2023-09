«Aka Mr. Chow» feiert Premiere

US-Fernsehen

Ein lebendiges Porträt des legendären mehrfach ausgezeichneten Künstlers, Schauspielers und berühmten Gastronomen Michael Chow kommt bei HBO.

Der HBO-Original-Dokumentarfilm, unter der Regie von Nick Hooker («Agneli»), produziert von der Oscar-nominierten Diane Quon («Minding The Gap»), produziert, geschrieben und geschnitten von der Emmy-preisgekrönten Cutterin Jean Tsien («The Apollo», «76 Days»), und produziert von Graydon Carter und Annabelle Dunne («Everything Is Copy»), wird am Sonntag, den 22. Oktober, um 22.00 Uhr auf HBO ausgestrahlt und wird als Stream auf Max verfügbar sein.«Aka Mr. Chow» schildert das pulsierende und abwechslungsreiche Leben von Michael Chow. Geboren als Zhou Yinghua im Shanghai der 1930er Jahre, nutzte er seine Kreativität, um Kindheitstraumata, persönliche Verluste und systembedingte Vorurteile zu überwinden. Er wuchs zum Schauspieler und Künstler heran, bevor er eine neue Identität, Mr. Chow, erfand, als er das erste seiner legendären Restaurants eröffnete. Nachdem er im Westen Ruhm und Reichtum erlangt hat, besinnt sich Mr. Chow auf seine chinesischen Wurzeln und kehrt zur Malerei zurück, um als Künstler M wieder aufzutauchen.In einem intimen, temperamentvollen und unverblümten Interview enthüllt Michael Chow den unbezähmbaren Geist und die persönliche Philosophie, die ihn dazu gebracht haben, die Härten seines frühen Lebens zu überwinden. In den 1960er und 1970er Jahren baute er mit seinen Restaurants im Alleingang ein Geschäftsimperium auf, in dem er den Reichtum und die Opulenz der chinesischen Küche und Kultur präsentierte, und indem er den kulturellen Zeitgeist einfing, wurden sie zu schillernden Treffpunkten für die berühmtesten Künstler, Filmstars, Musiker, Designer und Models der Zeit.