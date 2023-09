Netflix kündigt zwei italienische Serien an

International

«Storia della mia famiglia» und «Adorazione» werden in absehbarer Zeit bei Netflix erscheinen.

Auf der italienischen Veranstaltung "See What's Next", an der einige der größten italienischen Namen vor und hinter der Kamera teilnahmen, präsentierte Netflix ein aufregendes Programm, das unter anderem zwei neuen Serien umfasst. Einmal steht eine Freundes-Gruppe im Mittelpunkt, bei einem anderen Format wird ein Sommer von Jugendlichen erzählt.ist die Geschichte von Fausto und dem letzten Tag seines Lebens. Eine Geschichte der Freude, der Leidenschaft, der Liebe zu seinen Kindern und der fehlenden Angst vor der Zukunft. Es ist auch die Geschichte einer absoluten Liebe und ihrer dramatischen und entscheidenden Zäsur. Vor allem aber ist es die Geschichte einer unwahrscheinlichen Familie, einer geliebten Sippe, der Fausto unerwartete Pflichten auferlegt. Eine Geschichte von Freuden und Stürzen, von Lachern, von Menschen, die fähig sind, makroskopische Fehler und kleine heroische Gesten zu machen. Eine Geschichte, in der jeder, niemand ausgeschlossen, der sein Schlimmstes tut, versucht, sein Bestes zu geben.ist eine Serie für junge Erwachsene, die die Geschichte einer Gruppe von Mädchen und Jungen im Teenageralter während eines Sommers erzählt, der ihr Leben für immer verändern wird. Die Schule ist gerade zu Ende und die Touristen beginnen, an den schönen Stränden von Sabaudia anzukommen, als Elena, 16 Jahre alt und mit dem verrückten Wunsch, der Provinz Agropontino zu entkommen, verschwindet. Jeder von Elenas Freunden weiß etwas, was sie nicht sagen, hat eine geheime Verbindung mit dem Mädchen und könnte etwas mit ihrem mysteriösen Verschwinden zu tun haben. Es ist der Beginn einer Reise, die zwischen Verdächtigungen und Enthüllungen dazu führt, dass jeder der Jungen die Wahrheit über seine Beziehungen und seine emotionale Erziehung herausfindet.