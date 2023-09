Studio Ghibli an Nippon verkauft

Wirtschaft

Die ersten Verkaufsgespräche fanden tatsächlich in einem japanischen Thermalbad statt.

Nippon Television Network (NTV) und Studio Ghibli Inc. (Studio Ghibli) geben hiermit bekannt, dass ihre jeweiligen Vorstände am 21. September zusammengekommen sind und beschlossen haben, dass NTV alle Anteile an Studio Ghibli erwerben und es zu einer Tochtergesellschaft machen wird. Im Juli dieses Jahres hat Studio Ghibli den letzten Film von Hayao Miyazaki, «How Do You Live», nach siebenjähriger Arbeit fertiggestellt und in die Kinos gebracht.Da der Regisseur Hayao Miyazaki inzwischen 82 Jahre alt ist und der Produzent Toshio Suzuki 75 Jahre alt, kämpft Studio Ghibli seit langem mit der Frage der Nachfolge. Bislang wurde Goro Miyazaki, der älteste Sohn des Gründers Hayao Miyazaki und selbst Animationsfilmregisseur, mehrfach als möglicher neuer Vorstand von Studio Ghibli gehandelt. Goro Miyazaki selbst hat sich jedoch dagegen ausgesprochen, da er der Meinung ist, dass es für ihn schwierig wäre, Ghibli allein weiterzuführen, und dass die Zukunft des Unternehmens besser anderen überlassen werden sollte.Deshalb hat das Studio Ghibli verschiedene Kandidaten in Betracht gezogen, die mit der Leitung des Unternehmens betraut werden könnten. Dieser Prozess führte vor kurzem zu Gesprächen zwischen NTV und Studio Ghibli, die seit langem eine enge Beziehung zu dem Unternehmen unterhalten.Letztes Jahr hatten der Studio-Ghibli-Produzent Suzuki und der Vorsitzende und CEO von NTV, Mikuni Sugiyama, in einem Thermalbad die Gelegenheit zu einem Gespräch. Damals fragte Suzuki, ob NTV bei der Verwaltung von Ghibli helfen könne, damit sich das Unternehmen weiterhin auf die Filmproduktion konzentrieren könne. Sugiyama versprach daraufhin, dies positiv zu prüfen, und sagte, dass er die Arbeiten von Ghibli weiterhin unterstützen und das Umfeld schützen werde, in dem Ghibli weiterhin Filme produzieren könne.