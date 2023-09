Neue Talentshow «AGT: Fantasy League» startet

US-Fernsehen

Die erfolgreiche Unterhaltungsshow «America’s Got Talent» bekommt einen Spin-off.

Basierend auf der Popularität von «AGT: All-Stars» und «AGT: The Champions» gibt NBC der erfolgreichen «America's Got Talent»-Reihe mit der neuen Show, die 2024 Premiere feiert, einen neuen Dreh.Die Sängerin und Songwriterin Mel B kehrt an das «America’s Got Talent»-Jurorenpult zurück, zusammen mit dem ausführenden Produzenten Simon Cowell, der globalen Modeikone Heidi Klum und dem bekannten Comedian Howie Mandel. Terry Crews fungiert wieder als Moderator.In der «AGT: Fantasy League», die einem Fantasy-Sport-Draft ähnelt, wählt jeder der Juroren eine Auswahl seiner Lieblingskünstler aus den Gewinnern, Finalisten, viralen Sensationen und Fan-Favoriten von «America's Got Talent» und «Got Talent» auf der ganzen Welt, die alle von den Amerikanern in einer ersten Abstimmung ausgewählt wurden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Show werden die Juroren an der Seite der Kandidaten antreten und die Acts während des gesamten Wettbewerbs betreuen und anleiten.