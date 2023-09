Das sind die besten kompakten Shows

Schwerpunkt

Eine gute Sendung zu produzieren, die nicht ausufert, ist in der heutigen Zeit schon ein Schmuckstück. Quotenmeter hat fünf Formate für seinen Fernsehpreis gefunden.

(ZDF)Seit vier Jahren moderierten Jo Schück («aspekte») und Salwa Houmsi («Tracks Night») die Diskussionssendung mit zwei unterschiedlichen Ansichten. Im Laufe von «13 Fragen» sollen sich die grundverschiedenen Parteien aufeinander zu bewegen und zu guter Letzt jeweils einen Kompromissvorschlag vorlegen. Das kann bei bis zu 60-minütigen Folgen durchaus gut gehen, bei Sendungen zum Thema Schönheitsideale und «Germany’s Next Topmodel» muss man sich allerdings ohne Lösung voneinander verabschieden. Die ZDF-Produktion unterhielt im vergangenen Jahr mit zahlreichen aktuellen Diskussionen, aber auch mit ewigen Diskussionen, ob beispielsweise biologischer Landwirtschaftsanbau besser als der traditionelle sei.(VOX)Über 3.500 Ausgaben hat ITV Studios Germany bereits für VOX hergestellt. Nur die wenigsten Fernsehzuschauer wissen, dass das Format auf dem Channel 4-Format «Come Dine with Me» basiert und Daniel Werner die Sendung mit einem ironischen Unterton kommentiert. «Das perfekte Dinner» überlebte viele Jahre am VOX-Vorabend und musste sich nie verstellen, um ein großes Publikum zu erreichen. Keine Freaks, keine Unfälle: Die Show zeigt interessante Speisen und stellt das Leben der Hobby-Köche vor.(ARD)Erst drei Staffeln ließ der Norddeutsche Rundfunk von «deep und deutlich» produzieren. In den vergangenen zwei Jahren gehören Aminata Belli und Louise Dellert zu den Moderatoren. Die Gesprächssendung möchte mit interessanten Themen das Wissen der Zuschauer erweitern. So hatte man unter anderem einen Influencer mit einem Lipödem und ein IS-Opfer zu Gast. Im Frühjahr 2023 war die Hip-Hop-Journalistin Visa Vie zu Gast, die mit ihrem Kampf gegen Long Covid überraschte und ihren Bericht über ihre Symptome und Leidensweg erzählte.(ARD)Bereits zum 60. Geburtstag von «Panorama» kündigte Anja Reschke die Einführung einer politischen Late-Night-Show an, die schließlich am 2. Februar 2023 Premiere feierte. Einen besonderen Coup feierte die Sendung mit der vierten Folge, als man die gefälschten Adolf-Hitler-Tagebücher des ‚Stern‘ veröffentlichte, an die der Norddeutsche Rundfunk gelangte. Diese wertete man aus und stellte fest: Der Fälscher Konrad Kujau versuchte die Gedanken und das Leben von Adolf Hitler zu normalisieren und den Holocaust zu verleugnen. Die Redaktion legte sich auch mit dem ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt an, dessen Anwalt zahlreiche Sätze zensieren durfte. Überraschend spannend ist die aktuelle Version, die derzeit online abrufbar ist – mit eben den Zitaten und Aussagen, die nicht verboten werden durften.(ZDF)Seit Herbst 2020 sendet Jan Böhmermann seinen «Neo Magazin Royale»-Nachfolger. Sechs Jahre lang machte man im ZDF und in der Mediathek bunte Scherze, zeigte „Eier aus Stahl“ und lud verschiedene Gäste ein. Mit der jetzigen Sendung stellt man Recherchen in einem ironischen Unterton vor. So zeigte man in der vergangenen Saison Recherchen unter anderem, welche Straftaten die deutsche Polizei im Internet verfolgt. Die In-Game-Käufe von Computer- und Smartphone-Spiele, Fußball-Spielerberater und die Rassenlehre in Waldorfschulen waren Themen der vergangenen zwölf Monate. Die Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld legte sich mit zahlreichen Akteuren an und konnte spannende Fakten für den Zuschauer aufdecken. Auch bei weniger guten Recherchen wie der BSI-Affäre um Arne Schönbohm ging man (bislang) als Sieger vom Platz.