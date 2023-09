Lachlan Murdoch übernimmt Fox und News Corp.

Wirtschaft

Der Tycoon Rupert Murdoch wird sich aber nicht ganz aus dem Geschäft zurückziehen.

Am Donnerstag ließen zwei Unternehmen die Bombe platzen: Lachlan Murdoch beerbt seinen Vater Rupert und damit bleiben seine Medienkonzerne News Corp. und Fox Corp. in einer Hand. Der Zeitpunkt des Stabwechsels ist historisch, schließlich stehen einige Entscheidungen an. Noch vor zwei Jahren spielte Rupert Murdoch mit dem Gedanken, seine Zeitschriften- und Fernsehaktivitäten zu einem Konzern nach dem Vorbild von Axel Springer zusammenzulegen. Doch er musste diese Pläne aufgeben. Auch FOX News steht vor einer Zäsur, nachdem das Unternehmen mehr als 780 Millionen Dollar Strafe an Dominion Voting Systems zahlen musste. Obwohl Murdoch das Unternehmen aufgebaut hatte, sahen ihn viele zuletzt als „Lame Duck“."Im Namen der Vorstände von Fox und News Corp, der Führungsteams und aller Aktionäre, die von seiner harten Arbeit profitiert haben, gratuliere ich meinem Vater zu seiner bemerkenswerten 70-jährigen Karriere", sagte Lachlan Murdoch in einer Erklärung. "Wir danken ihm für seine Visionen, seinen Pioniergeist, seine unerschütterliche Entschlossenheit und das bleibende Vermächtnis, das er den von ihm gegründeten Unternehmen und den unzähligen Menschen, die er beeinflusst hat, hinterlässt. Wir sind dankbar, dass er als Chairman Emeritus fungieren wird und wissen, dass er beiden Unternehmen auch weiterhin mit wertvollem Rat zur Seite stehen wird."In einem Memo an die Mitarbeiter sagte Rupert Murdoch: "Die Zeit ist reif für mich, andere Aufgaben zu übernehmen, in dem Wissen, dass wir wirklich talentierte Teams und eine leidenschaftliche, prinzipientreue Führungspersönlichkeit in Lachlan haben, der alleiniger Chairman beider Unternehmen werden wird." Der 92-Jährige wird weiterhin den Familien-Trust verwalten, der beide Firmen verwaltet.