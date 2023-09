Quotencheck

In den vergangenen Wochen überzeugte VOX mit internationalen Geschichten, Familie Töpperwien und Oksana.

In diesem Jahr eröffnete VOX seine neue «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer»-Staffel am Montag, den 3. Juli, um 20.15 Uhr. 1,10 Millionen Menschen sahen die neuesten Geschichten aus Mallorca, wovon 0,53 Millionen Umworbene waren. Der Sender sicherte sich sagenhafte 10,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Im Anschluss gab es neues von Oksana aus Las Vegas, das wollten noch 0,82 Millionen Menschen sehen. Mit 0,35 Millionen jungen Menschen fuhr man tolle 10,2 Prozent Marktanteil ein.Sieben Tage später waren noch 1,08 Millionen Menschen bei der zweiten Mallorca-Ausgabe dabei, die 0,47 Millionen Umworbene vorweisen konnte und auf einen tollen Marktanteil von 9,8 Prozent kam. Zwei Stunden später gab es Oksana und die Geschichte ihres Nachtclubs, das sahen 0,92 Millionen. Mit 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich VOX tolle 10,4 Prozent Marktanteil.Am 24. Juli gab es die Geschichte von «Tüll & Tränen»-Ausstatter Uwe Herrmann, der auf Mallorca einen Pop-up-Store eröffnen wollte. 0,94 Millionen Menschen waren dabei, darunter befanden sich 0,42 Millionen Menschen unter 50 Jahren. Der Fernsehsender ließ es mit 8,9 Prozent weiter krachen. Schließlich waren das dritte Mal die Kolenitchenkos zu sehen, die dieses Mal auf 0,80 Millionen Zusehende kamen. Das Format sicherte sich 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass man sich über 8,3 Prozent freuen konnte.Eine Woche später war Uwe Herrmann wieder zu sehen, der nun 1,12 Millionen Zuschauer erreichte, mit 0,54 Millionen Umworbenen fuhr man 11,2 Prozent Marktanteil ein. Die 22.15-Uhr-Ausgabe bediente Familie Lehmann aus Florida, die ein Schnitzelhaus betrieb. Bei den Umworbenen sicherte sich VOX 8,4 Prozent, ehe sieben Tage später Chris Töpperwien vor 1,12 Millionen Menschen im Mittelpunkt stand. Das Format war mit 10,9 Prozent ein voller Erfolg, danach punktete Schlagersänger Ikke Hüftgold, der an Bulgariens Goldstrand einheizen wollte. Zumindest bei VOX hat es mit 9,9 Prozent geklappt.Familie Wiepert stand am 7. August im Mittelpunkt, den Umzug nach Südafrika sahen 1,25 Millionen Zuschauer, im Anschluss erreichte eine alte 22.15-Uhr-Folge nur noch 5,5 Prozent. Mitte August waren die Mallorca-Auswanderer wieder da und hatten 0,94 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sowie 8,5 Prozent bei den jungen Menschen. Die 22.15-Uhr-Ausgabe, eine Wiederholung, fuhr 6,3 Prozent Marktanteil ein. Die vorerst letzte Montags-Folge aus Mallorca erreichte 1,02 Millionen Zuschauer und sicherte sich 8,7 Prozent bei den Werberelevanten. Die im Anschluss gezeigte Folge war mit 7,1 Prozent ebenfalls eine Wiederholung.Die Mischung aus Erstausstrahlungen und Wiederholungen erreichten auf den Sendeplätzen um 20.15 und 22.15 Uhr 0,91 Millionen Fernsehzuschauer und fuhren 4,6 Prozent Marktanteil ein. «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» sicherte sich 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für 8,8 Prozent Marktanteil standen. Auch in Zukunft gibt es Geschichten aus den Vereinigten Staaten von Amerika, aus Mallorca und aus anderen traumhaften Orten der Welt.