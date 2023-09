WWE wechselt zu USA Network zurück

US-Fernsehen

NBCUniversal hat FOX beim Rechtepoker ausgestochen.

WWE, Teil der TKO Group Holdings, Inc., und NBCUniversal haben sich auf eine fünfjährige Partnerschaft für die nationalen Medienrechte geeinigt, dieab Oktober 2024 zurück zum USA Network bringen wird. Darüber hinaus wird WWE ab der Saison 2024/25 vier Primetime-Specials pro Jahr produzieren, die auf NBC ausgestrahlt werden, was das erste Mal ist, dass WWE in der Primetime auf dem Network zu sehen sein wird.«SmackDown» kommt exklusiv zu NBCU als eine der am längsten laufenden Fernsehsendungen, die regelmäßig die Nummer eins in der werberelevanten Zielgruppe der 18- bís 49-Jährigen am Freitagabend ist und in der viele WWE-Superstars wie John Cena, Roman Reigns, Bianca Belair, Charlotte Flair und Rey Mysterio auftreten."NBCUniversal ist seit Jahrzehnten ein großartiger Partner der WWE", sagte WWE-Präsident Nick Khan. "Wir freuen uns, diese langjährige Beziehung auszubauen, indem wir SmackDown am Freitagabend auf USA Network bringen, und wir freuen uns darauf, jedes Jahr mehrere WWE-Specials auf NBC zu zeigen.""Es ist ein Privileg und eine große Freude, die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen NBCU und WWE fortzusetzen, die dazu beigetragen hat, die Position von USA Network als das am besten bewertete Kabelunterhaltungsnetzwerk bei den Live-Zuschauern zu festigen", sagte Frances Berwick, Chairman von NBCUniversal Entertainment. "Mit dem Freitagabendprogramm auf USA, den Primetime-Specials auf NBC und dem WWE-Hub auf Peacock werden wir weiterhin die Stärke unseres Portfolios nutzen, um diese leidenschaftliche Fangemeinde optimal zu bedienen."