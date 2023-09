«Prosecuting Evil» geht weiter

US-Fernsehen

Mitte November soll das Format bei Oxygen True Crime fortgesetzt werden.

, früher bekannt als «Texas Justice with Kelly Siegler», feiert am Samstag, den 18. November um 20 Uhr exklusiv auf Oxygen True Crime Premiere. «Prosecuting Evil with Kelly Siegler» ist eine neue True-Crime-Serie, die die erschütterndsten Mordfälle und härtesten Prozesse in der Geschichte von Texas untersucht – und das alles mit Kelly Sieglers einzigartigem Einblick und unvergleichlichem Zugang.Als Leiterin der Abteilung für Sonderverbrechen im belebtesten Gerichtsgebäude des Bundesstaates Lone Star kämpfte Kelly Siegler darum, dass die Mörder in die Gerichtssäle gebracht wurden, und stellte sich ihren furchterregenden Verteidigern. Zusammen mit den Ermittlern und den Familien der Opfer stützt sich Kelly Siegler auf ihre eigenen umfangreichen Erfahrungen, die Fähigkeiten ihrer Kollegen von der Staatsanwaltschaft und das Fachwissen geschickter Verteidiger, um über die Schlagzeilen hinaus zu gehen und aufzuzeigen, wie die Täter vor Gericht gebracht wurden: Auf texanische Art.«Prosecuting Evil with Kelly Siegler» wird von Dick Wolf, Kelly Siegler, Casey Kriley, Jo Sharon, Adam Kassen, Andrew Nock und Tom Thayer produziert. Wolf Entertainment, Universal Television Alternative Studio und Magical Elves verantworten die Produktion.