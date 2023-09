The CW ordert erste True-Crime-Serie

US-Fernsehen

Vorerst werden zehn Episoden bestellt, wie das Unternehmen mitteilte.

The CW Network hat zehn Episoden vonbestellt, einer fesselnden Anthologieserie über wahre Verbrechen und Gerechtigkeit, die die Zuschauer in die fesselnde Welt realer Geheimnisse, ungeklärter Fälle und herzzerreißender Ermittlungen entführt. Die zweistündige Serie, die Anfang 2024 startet und von James Goldston, dem Leiter von Candle True Stories und ehemaligen Präsidenten von ABC News, produziert wird, enthält Geschichten, die aus den Schlagzeilen gerissen werden, schockierende neue Details und exklusive Interviews mit denjenigen, die im Mittelpunkt der einzelnen Fälle stehen."Als erste True-Crime-Serie in der Geschichte von The CW wird «Crime Nation» dem Genre einen neuen Dreh geben und den Zuschauern einen tieferen Einblick in eine Vielzahl von spannenden und fesselnden Fällen ermöglichen", kommentiert Heather Olander, Head of Unscripted Programming, The CW Network. "Der Austausch in den sozialen Medien über wahre Verbrechen ist größer denn je, und das Team von «Crime Nation» wird die Beziehung zwischen der öffentlichen Darstellung und den offiziellen Ermittlungen für jeden Fall untersuchen."«Crime Nation» startet eine Neudefinition des Genres "True Crime", da jede spannende zweistündige Folge tief in eine fesselnde True-Crime-Sensation eintaucht, die die Aufmerksamkeit der Nation auf sich gezogen hat, darunter die Delphi-Morde, der Fall Lori Vallow Daybell, der Mord an Gabby Petito und die Gilgo-Beach-Morde. In jeder Folge werden neue Details zu diesen Geschichten durch Expertenanalysen, exklusive Berichte und noch nie gesehene Interviews enthüllt.«Crime Nation» wird von Candle True Stories produziert, der neuesten Abteilung von Candle Media, einem Full-Service-Produktionsunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, die besten Sachgeschichten der Welt durch eine filmische Linse zu erzählen, mit dem Ziel, ein globales Publikum zu informieren, zu engagieren und zu begeistern. Das Format wird von James Goldston, Steven Baker und Mike Sheridan produziert.