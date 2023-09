DC Studios zieht nach England

England

Warner Bros. Discovery soll eine riesige Produktionsfläche bekommen.

400.000 Quadratmeter neue Produktions- und Verwaltungsfläche sollen die britischen Studios von Warner Bros. in Leavesden bekommen. Dort wurden unter anderem schon «Harry Potter» und «House of the Dragon» hergestellt. Jetzt haben die Verantwortlichen angekündigt, dass die Produktionshallen um weitere zehn Stück auf 29 erweitert werden, die Gesamtfläche wächst auf 1,78 Millionen Quadratmeter.Das neue Gelände soll im zweiten Quartal 2024 erschlossen werden, die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Die Co-Vorsitzenden und CEOs von DC Studios, James Gunn und Peter Safran, werden sich mit dem Expansionsteam von Leavesden beraten, um sicherzustellen, dass ihre Ideen in die neuen Einrichtungen einfließen"."Die Warner Bros. Studios Leavesden sind weltweit für ihre außergewöhnlichen Studios und Einrichtungen bekannt, und mit dieser geplanten Erweiterung, die erhebliche Kapazitäten und Möglichkeiten schafft, werden hier noch mehr unglaubliche Geschichten für Film- und Fernsehprojekte entstehen", sagte Simon Robinson, COO der Warner Bros. Discovery Studios. "Wir sind stolz darauf, dass wir nicht nur unsere Produktionen in Leavesden ausbauen und es zum Hauptdrehkreuz für die DC Studios machen, sondern auch unseren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beitrag zum kreativen Sektor Großbritanniens steigern können.""Die enorme Stärke unserer Kreativindustrie sorgt dafür, dass in Großbritannien produzierte Filme und Fernsehsendungen in Kinos und Wohnzimmern auf der ganzen Welt zu sehen sind, darunter «Barbie» und die Serie «House of the Dragon»", so Hunt in einer Erklärung zu dem Deal. "Der ehrgeizige Plan von Warner Bros. Discovery, sein Studio in Leavesden auszubauen, ist ein großer Vertrauensbeweis für Großbritannien - er schafft Tausende von Arbeitsplätzen und stärkt unsere Wirtschaft - und bedeutet, dass britische Unterhaltung auch weiterhin ein weltweites Publikum begeistern und unterhalten wird."