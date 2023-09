WGA East wählt Lisa Takeuchi Cullen

Vermischtes

Die Drehbuchorganisation hat am Donnerstag eine Führung gewählt.

Die Writers Guild of America, East (WGAE) gab die Ergebnisse der Ratswahlen 2023 bekannt. Der Rat besteht aus 20 Mitgliedern: zwölf Mitglieder aus dem Bereich Film/TV/Streaming, fünf Mitglieder aus dem Bereich Online-Medien und drei Mitglieder aus dem Bereich Rundfunk/Kabel/Streaming News, sowie fünf Amtsträger: Präsident, Sekretär/Schatzmeister und drei Vizepräsidenten, einer aus jedem Arbeitsbereich.Lisa Takeuchi Cullen ist zur Präsidentin gewählt worden. Christopher Kyle wurde als Sekretär und Schatzmeister bestätigt. Erica Saleh wurde zur Vizepräsidentin für den Bereich Film/Fernsehen/Streaming gewählt. Sofia Alvarez, Josh Gondelman, Liz Hynes, Greg Iwinski, Sarah Montana und Sasha Stewart wurden als Vertreter der Film/TV/Streaming-Mitglieder in den Rat gewählt. Caitlin Cruz, Sie Morley und Samantha Smylie wurden als Vertreter der Online-Medien-Mitglieder in den Rat gehoben.Bei der Wahl des WGAE-Rates 2023 waren folgende Positionen zu besetzen: Präsident, Sekretär/Schatzmeister, Vizepräsident für Film/TV/Streaming, sechs Sitze für Film/TV/Streaming und drei Sitze für Online-Medien. Im Bereich Rundfunk/Kabel/Streaming News sind keine Sitze offen.Film-/TV-/Streaming-Mitglieder arbeiten in den Bereichen Film, Fernsehen, Podcasts und SVOD; Online-Medien-Mitglieder arbeiten in digitalen Nachrichtenredaktionen; Rundfunk-/Kabel-/Streaming-Nachrichten-Mitglieder arbeiten in traditionellen Rundfunk- und Kabelnachrichtenredaktionen sowie in neueren Streaming-Redaktionen, alle in Positionen, die in die Zuständigkeit der Gilde fallen.