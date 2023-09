Annette Frier: Wir planen gerade nicht in Richtung Abschied

Interview

Der ehemalige «Wochenshow»-Star ist derzeit gefragt: Ob bei «Merz gegen Merz», «LOL: Last One Laughling» oder bei «Die Sendung mit der Maus». Annette Frier hat gut zu tun.

Ich will ja nichts spoilern, aber wir planen gerade nicht in Richtung Abschied, sondern, wegen des großen Spaßes, eher Fortsetzung folgt. Vielleicht wissen Sie aber auch mehr als ich?Es wird immer noch schlimmer ehrlich gesagt. Und deswegen sehr lustig. Außerdem ist die Dramaturgie eines 90 Minüters schon etwas anders als die einer Sitcom. Die Figuren bekommen schön viel Platz für jegliche Art von Irrsinn, Liebe und Verrat, soviel kann ich schonmal sagen.Fünf Jahre «Ella Schön» waren tolle Sommer an fantastischen Drehorten mit einer besonderen Hauptfigur, die mich gefordert hat und von der ich sehr viel gelernt habe. Menschen mit Asperger-Autismus agieren in einer klaren, sich wiederholenden Struktur, irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich an natürliche Grenzen stoße im Spiel. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, sich neuen Dingen zuzuwenden.«KbV» ist schon ein sehr sehr skurriles Format. Ich hab’s gefeiert.Nein, es ist ganz grundsätzlich eine Zumutung. Bitte, lassen Sie es mich wissen, falls Sie von guten Tricks hören! Ich zahle auch!Nicht aufwändig im klassischen Sinne, es sind ja nur ein paar Sätze… aber doch sehr regelmäßig, wenn man bedenkt, wie schnell wieder Sonntag ist? Aber: Die Maus anzusagen ist mir gleichermaßen Freude und Ehre! Sonst nix.Vorreiter? Ich weiß nicht, Impro gibts länger als die Schillerstraße. Aber hey, wir waren nicht schlecht!Weder noch. Es war eher wie nach ein paar Jahren Ella - ich gehe gerne wenn’s am schönsten ist.Definitiv. Sat 1 steckte zu diesem Zeitpunkt schon in amtlichen Fiction-Schwierigkeiten. Es war schön, dass «Pastewka» gestreamt nochmal ein richtiger Gassenhauer wurde! Aber auch hier muss man fairerweise sagen:Die ersten Staffeln waren auch super und die Umsetzung der Idee und den ersten Erfolg kann sich Sat.1 auf die Fahnen schreiben, nicht Amazon!Vielleicht. Diese Frage kann ich glaube ich nicht wirklich beantworten. Manchmal sind aber auch gute Ideen dabei, die trotzdem floppen. Dann klebt einfach Sch… am Schuh. Und danke nochmal für die Blumen für «Danni Lowinski». Richte ich aus.