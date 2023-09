Hendrike Hahn: Elisabeth ist eine Macherin

Interview

Die gebürtige Hamburgerin ist ab dieser Woche die Hauptdarstellerin in der erfolgreichen ZDF-Serie «Bettys Diagnose». Die 37-Jährige hat uns verraten, was sie von ihren früheren Protagonistinnen unterscheidet.

Ich fand, das war ein ganz schöner Übergang für meine Kollegin Annina Hellental und mich. Somit konnten wir uns gegenseitig genügend Raum zum Ankommen und zum Verabschieden geben.Elisabeth ist eine Macherin. Sie lebt nach dem Motto: einfach durchziehen, das wird schon. Ich finde das ist eine sehr inspirierende und ansteckende Energie, die von ihr ausgeht. Zudem liebt Elisabeth den verbalen Schlagabtausch und ist äußerst gewitzt und spitzzüngig.Elisabeth verkörpert für mich Zuversicht, weibliche Selbstbestimmung und Mut. In Krisen verharrt sie nicht bockig im Stillstand, sondern schafft effektiv und nachhaltig Veränderung. Das sind Eigenschaften, wir in der heutigen Zeit sehr brauchen.Nein, das habe ich nicht. Aber ich war sehr froh um den zugewandten und warmen Austausch mit Annina Hellental bei den Dreharbeiten zur neunten Staffel.Um ehrlich zu sein, empfinde ich das Pensum nicht als große Belastung. Mir bringt die Arbeit ungeheuren Spaß und da bleibt auch unter der Woche ausreichend Zeit für die Vorbereitung, sowie für Privates.Nein, aber ich finde die bisherigen Folgen der zehnten Staffel ganz wunderbar, dass nach meinem Empfinden jede einzelne Folge speziell und empfehlenswert ist.Besondere Freude hat mir die ZDFneo Serie «Vierwändeplus» gemacht. Die Arbeit mit dem Cast vor der Kamera, dem Team dahinter, sowie mit der Regie war geprägt von großer Zuneigung und gegenseitigem Respekt. Zudem kam der Spaß wirklich nicht zu kurz, wir haben gemeinsam tagtäglich Tränen gelacht.Nein, zu meinem großen Bedauern, wird die Serie nicht fortgesetzt. Gerne hätte ich diese Geschichte weitererzählt. Ein kleiner Trost waren aber die positiven und liebevollen Rückmeldungen vieler Zuschauenden auf die Serie.Ich blicke mit großer Dankbarkeit und warmer Erinnerung auf meine Studienzeit zurück, in der ich unendlich viel habe lernen dürfen und auch den einen oder anderen Teller Käsespätzle verputzt habe.Besonders eindrücklich ist mir das Stück „Deportation Cast“ von Björn Bicker am Theater Freiburg in Erinnerung geblieben. In diesem Stück habe ich ein Roma-Mädchen gespielt, die in den Kosovo abgeschoben wurde. Ebenso wie die Sachbearbeiterin der Familie und ihre Lehrerin. Das war eine multiperspektivische Sicht auf ein gesellschaftlich hoch relevantes und immer noch aktuelles Thema.Natürlich sind solche Gastrollen dispositionell sehr herausfordernd, aber zum Glück ist alles eine Frage der Organisation. Erfreulicherweise weiß ich ein engagiertes und unterstützendes Team hinter mir, die mir Vieles ermöglichen.