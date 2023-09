«Hong Rang»: Neues südkoreanisches Mystery-Melodram

US-Fernsehen

Regie führt Kim Hong-sun, der bereits das südkoreanische «Haus des Geldes» drehte.

Netflix hat grünes Licht für sein neuestes Mystery-Melodram,, gegeben. Lee Jae-wook, der mit seinen vielseitigen Auftritten in «Alchemy of Souls», «Search: WWW», und «Extraordinary You» überzeugte, schlüpft in die Rolle von Hong Rang, dem lange verschollenen Sohn der Elite von Joseon, der mit verborgenen Geheimnissen aus dem Schatten auftaucht. Seine unerwartete Rückkehr, nachdem er in seiner Kindheit verschwunden war, verspricht ein Wechselbad der Gefühle, das Romantik und Spannung miteinander verwebt.Cho Bo-ah, die für ihre Rollen in «Destined With You» und «Tale of the Nine-Tailed» bekannt ist, verleiht Jae-i, einer Frau, die zwischen Zweifeln und Liebe zu ihrem rätselhaften Stiefbruder Hong Rang hin- und hergerissen ist, Tiefe. Ihre Schicksale sind untrennbar miteinander verbunden in einer Geschichte, die Liebe, Freundschaft und Schicksal meisterhaft erforscht.Regie führt der Regisseur Kim Hong-sun, der für seine Projekte wie die Netflix-Serie «Money Heist: Korea – Joint Economic Area», «LUCA: The Beginning» und «The Guest». Ihm zur Seite steht die Drehbuchautorin Kim Jin-A, die für ihre Arbeit an «Dr. Brain» bekannt ist. Gemeinsam versprechen sie ein historisches Drama, das die Zuschauer weltweit fesseln wird.