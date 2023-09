Disney erreicht 21,8 Millionen Football-Fans

US-Quoten

«Monday Night Football» ist für ABC und Co. ein echter Glücksgriff.

In der zweiten-Woche (18. September), in der zwei Spiele mit versetzten Anfangszeiten stattfanden, erreichten die ESPN-Plattformen durchschnittlich 21,8 Millionen Zuschauer (ESPN, ABC, ESPN2, ESPN+, ESPN Deportes), als sich die Spiele Saints gegen Panthers (Kickoff 19:15 Uhr) und Browns gegen Steelers (Kickoff 20:15 Uhr) für mehr als zwei Stunden überschnitten (20:15 Uhr - 22:30 Uhr). Die 21.757.000 Zuschauer, die auch die Fans auf NFL+ einschließen, bedeuten einen Anstieg von sechs Prozent gegenüber den ähnlichen «Monday Night Football»-Staffelstarts in Woche zwei der Saison 2022 (20,6 Millionen Zuschauer auf denselben Sendern).Auf allen ESPN-Plattformen stieg die Reichweite an: 4,7 Milliarden Minuten zu 3,9 Milliarden Minuten im Vorjahresvergleich. Das Einzelspiel Browns-Steelers (15,4 Millionen Zuschauer auf ABC, ESPN+, NFL+) lag 20 Prozent über dem Spiel Vikings-Eagles auf denselben Sendern in der vergangenen Saison. Zusammen mit Saints-Panthers stieg die durchschnittliche Zuschauerzahl der beiden Spiele auf den ESPN-Plattformen um elf Prozent (11,4 Millionen zu 10,3 Millionen).ESPN, das nach ABC das zweitmeistgesehene Network im Fernsehen war, erreichte zusammen mit ESPN2 und ESPN Deportes für Saints-Panthers durchschnittlich sieben Millionen Zuschauer. Die Einschaltquoten von ESPN in Woche zwei des «Monday Night Football» folgen auf die rekordverdächtigen Zuschauerzahlen in Woche eins.