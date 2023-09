«Blutige Anfänger» kehrt mit zwei Neuzugängen zurück

TV-News

René Steinke und Petra Kleinert erweitern den Cast der Crime-Serie, die kurz vor dem Jahreswechsel ins ZDF-Programm zurückkehrt.

Etwas später als im vergangenen Jahr kehrt die ZDF-Vorabendserieauf die Bildschirme zurück. Die fünfte Staffel, die erneut zwölf Folgen umfasst, sendet der Mainzer Sender ab dem 27. Dezember um 19:25 Uhr. Alle Folgen stehen ab diesem Datum bereits in der ZDFmediathek zum Streamen bereit. Am Sendeplatz am Mittwochvorabend ändert sich somit nichts.Neu sind hingegen zwei Darsteller, die zum Cast der Crime-Serie dazustoßen. René Steinke tritt als Torsten Kaiser auf, der nach dem Anschlag auf Julia Salomon (Esther Schweins) und Sami Malouf (Neil Malik Abdullah) die Führung des Mordkommission-Team übernimmt. Dabei legt er nicht nur eine Selbstverständlichkeit an den Tag, sondern auch einen ganz anderen Führungsstil, was Kommissarin "Koko" Konrad (Birte Hanusrichter) sehr missfällt. Außerdem neu dabei ist Petra Kleinert als Dörte Pfeiffer, die als schroffe Kommissarin zum MoKo-Team stößt, was die Sache nicht leichter macht. Der nächste Fall führt die Mordkommission dann zum Anwesen der Familie von Merseburg, wo Charlotte (Cheyenne Pahde) unter Schock steht, da sie ihren Cousin Valentin tot aufgefunden hat.Die vergangene Staffel hatte einen schweren Stand – vor allem beim jüngeren Publikum. Mit 2,67 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und 10,8 Prozent bewegte sich «Blutige Anfänger» auf dem Gesamtmarkt unter dem Senderschnitt, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 0,21 Millionen und durchschnittlich 4,0 Prozent noch düsterer aus.