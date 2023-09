Keltie Knight und Adrienne Bailon-Houghton moderieren Miss-Wahl

US-Fernsehen

Die zwei Moderatorinnen werden Ende September durch die 72. «Miss USA Pageant» führen.

The CW Network gab bekannt, dass die Talkshow-Moderatorinnen Keltie Knight und Adrienne Bailon-Houghton diemoderieren werden, die am Freitag, den 29. September live ausgestrahlt wird. Die Radiomoderatorin Ellen K wird als Moderatorin der Wahl fungieren. Der begleitende Wettbewerb «Miss Teen USA» wird am Donnerstag, den 28. September um 19:00 Uhr auf der CW App und auf cwtv.com zu sehen sein.Keltie Knight ist eine dreifach mit dem Emmy ausgezeichnete Fernsehmoderatorin, die unter anderem für die CBS-Sendungen «Entertainment Tonight», «The Thanksgiving Day Parade on CBS» und «The Grammys Red Carpet Live» verantwortlich ist und derzeit als Chefkorrespondentin für E! NEWS arbeitet. Sie ist eine NYT-Bestsellerautorin, und ihr Podcast "Ladygang" hat weltweit beeindruckende 180 Millionen Downloads erreicht. Knight ist die Schöpferin, ausführende Produzentin und Gastgeberin der neuen CBS Primetime-Serie «Superfan».Adrienne Bailon-Houghton ist derzeit Moderatorin von E! News und eine mit dem Daytime-Emmy Award ausgezeichnete Fernsehmoderatorin, gefeierte Pop-Sängerin, Grammy-nominierte Produzentin, Lifestyle-Persönlichkeit und Gründerin der Schmuckmarke XIXI und des Luxusmodelabels La Voûte. Bailon-Houghton war Co-Moderatorin der täglichen Talkshow «The Real» und machte Houghton zur ersten Latina-Tagestalkshow-Moderatorin im englischsprachigen Fernsehen.