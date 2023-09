AMC teasert Finale von «Fear the Walking Dead» an

US-Fernsehen

Das Unternehmen hat einen neuen Trailer veröffentlicht.

AMC Networks hat den Trailer zuveröffentlicht. Die letzten sechs Episoden der Serie werden ab Sonntag, den 22. Oktober um 21:00 Uhr auf AMC und AMC+ ausgestrahlt und enden am Sonntag, den 19. November mit zwei aufeinanderfolgenden Episoden.Jetzt, wo Shrike (Maya Eshet) und ihr Einfluss verschwunden sind, startet Madison (Kim Dickens) mit dem Ziel, PADRE in den sicheren Hafen zu verwandeln, den das alte Stadium eigentlich darstellen sollte. Doch dabei wird die Insel sowohl zur Zielscheibe als auch zum Leuchtturm, als sich die Nachricht von Madison und dem Land der Ressourcen verbreitet und unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich zieht, die PADRE erneut in Gefahr bringt und die Frage aufwirft, ob unsere Helden es überhaupt verdienen, die Insel zu retten.In «Fear the Walking Dead» spielen Lennie James, Dickens, Colman Domingo, Danay Garcia, Austin Amelio, Christine Evangelista, Karen David, Jenna Elfman und Rubén Blades. Die Serie wird von Scott M. Gimple, den Showrunnern Andrew Chambliss und Ian Goldberg, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero, Michael Satrazemis und David Alpert produziert und wird von AMC Studios produziert.