Sky legt sich fest: «Unwanted» startet am 3. November

TV-News

Erzählt wird eine Geschichte von 28 afrikanischen Migranten, die nach einem Schiffbruch von einem Kreuzfahrtschiff aus dem Mittelmeer gerettet und zunächst unwissentlich nach Libyen zurückgebracht werden.

Dass die Serie, die vom Buch „Bilal“ des Investigativ-Journalisten Fabrizio Gatti inspiriert ist, im November erscheinen werde, bestätigte Sky Deutschland schon im August. Nun legte sich der Pay-TV-Sender auf ein genaues Datum fest. Sky Atlantic zeigt die erste von insgesamt vier Doppelfolgen der Serie am Freitag, den 3. November, um 20:15 Uhr. Parallel stehen die Episoden über Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf bereit.«Unwanted» beleuchtet über den äußerst gefährlichen Weg afrikanischer Geflüchtete über das Mittelmeer. Auf dem 5.000 Menschen fassenden Kreuzfahrtschiff Orizzonte werden bereits in der ersten Nacht der Reise 28 Migranten aus dem Meer gerettet. Sie sind die Überlebenden eines Schiffbruchs, bei dem mehr als 100 Menschen ums Leben kamen. Auf ihrem Weg nach Italien und auf der Flucht vor Hunger, Krieg, Sklaverei und Verfolgung ist die Orizzonte zugleich Rettung und erster Schritt in eine Welt, von der die Migranten geträumt haben. Als die 28 Überlebenden erfahren, dass das Schiff zurück nach Libyen steuert – an den Ort, von dem sie geflohen sind – wird das Kreuzfahrtschiff zum Brennglas für die weltweite Flüchtlingskrise, den Menschenhandel und die Versuche der westlichen Welt, „illegale“ Einwanderer fernzuhalten. An Bord der Orizzonte prallen Menschlichkeit und Grausamkeit, Toleranz und Rassismus, Hoffnung und Trauer, Leben und schließlich Tod unausweichlich aufeinander.Die Hauptrollen sind unter anderem mit Marco Bocci und Jessica Schwarz besetzt. In weiteren Rollen spielen zudem die deutschen Stars Barbara Auer, Sylvester Groth, Jonathan Berlin mit. Außerdem standen Dada Bozela, Hassan Najib, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Asante Apeagyei, Reshny Massaka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo und Scot Williams vor der Kamera. Gedreht wurde unter anderem auf Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch sowie in vielen afrikanische Dialekten.Die achtteilige Serie ist eine Produktion von von Sky Studios in Zusammenarbeit mit Pantaleon Films und Indiana Production. Die Regie übernahm Oliver Hirschbiegel nach den Drehbüchern von Serien-Schöpfer Stefano Bises, der mit Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini und Michela Straniero zusammenarbeitete.