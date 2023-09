Annabelle leidet

Soap-Check

Justus erfährt bei «Alles was zählt», dass Jennys Tochter unter ihren Vorwürfen leidet.

«Rote Rosen» (Mo, Mi – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo, Mi – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo, Mi – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo, Mi – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo, Mi – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo, Mi – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo, Mi – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Gunter hadert: Darf er sich auf ein Date mit Elle von Straten einlassen oder betrügt er damit indirekt Dörte? Silke macht ihm klar – er darf glücklich sein. Doch als Gunter mitbekommt, dass Elle mal Klatschreporterin war, stellt er sie wütend zur Rede. Britta erkennt mit Tinas Hilfe, dass sie zu viele Baustellen in ihrem Leben hat und die wichtigsten Dinge gerade zu kurz kommen: sie selbst und Lilly. Sie beschließt, den Stressfaktor Hochzeit erstmal so lange auf Eis zu legen, bis Hendrik wieder da ist. Nachdem Ceyda fast eine wichtige PR-Aktion für Fair Underwear in den Sand setzt, will Simon die Zügel als Chef wieder selbst in die Hand nehmen. Dilay will ihm dabei helfen, doch dann kommt ein Päckchen von Doris an und Simon wird von der Vergangenheit eingeholt.Julian versetzt es einen Stich, als Leander und Eleni bei der Eröffnung des Frühlingsfests für die Organisation gefeiert werden, und bekommt nicht mit, dass Werner die beiden zwangsverpflichtet, beim Boule-Turnier ein Team zu bilden. Als Julian dann mitansehen muss, wie Leander und Eleni sich dabei impulsiv umarmen, gibt ihm das den Rest. Als Eleni später liebe Worte an Julian richtet, macht er ihr einen Antrag – der versehentlich live auf dem Frühlingsfest übertragen wird. Nicole ist tief enttäuscht über Roberts Geständnis und bricht das Gespräch mit ihm ab. Auch mit Michael will sie nichts mehr zu tun haben, weil sie sich von beiden Männern hintergangen fühlt. Allerdings hat sie die Größe, ihren Auftritt auf dem Frühlingsfest mit Michael durchzuziehen. Den Applaus kann sie jedoch nicht wirklich genießen und sie verlässt das Fest, woraufhin Robert sie inständig bittet, ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben. Theo amüsiert sich über Lales übertriebenen sportlichen Ehrgeiz, das Boule-Turnier zu gewinnen, und zieht sie nach ihrer Niederlage etwas auf. Zum Trost macht er ihr dann ein kleines Geschenk, was Lale so süß findet, dass sie sich zu einem Kuss hinreißen lässt.Katharina muss einmal mehr erkennen, dass sie im Moment keine Aufgabe hat. Kann sie in Severins Geschäften mitmischen? Sarah will nicht wahrhaben, dass sie zu häufig mit Jenny in Kontakt tritt. Kann sie Jonathan dazu bewegen, noch mehr mediale Sitzungen mit ihr zu planen? Emma und Till wollen endlich bekannt machen, dass sie ein Paar sind. Eine gute Idee, ausgerechnet Lien um Tipps für das öffentliche Liebesgeständnis zu bitten?Nadine startet mit selbst auferlegten Regeln ins Online-Dating-Abenteuer und schafft es in kürzester Zeit alle zu brechen. Easy findet sich bei Ringos "Schatzsuche" auf einer Tretmine wieder. Die Hoffnung auf Rettung ruht auf einem Experten, doch der ist eher speziell. Britta verflucht Tsatsiki, als der sich an ihren Petuccis vergeht. Als er daraufhin abhaut, spürt Britta, wie viel ihr der Hund mittlerweile bedeutet.Justus erkennt voller Sorge, wie sehr Jennys Tochter Annabelle unter Jennys Anklage leidet. Mitfühlend fängt er sie auf und findet einen Weg, ihr Mut zuzusprechen. Henning muss sich schließlich eingestehen, dass er seinen Fehler nicht einfach wiedergutmachen kann. Gegenüber Ben behauptet er jedoch, dass alles geregelt sei.Nicole hat große Probleme damit, ihre Eifersucht auf Maren endlich in den Griff zu bekommen. Prompt gerät sie abermals mit ihrer Rivalin aneinander. Katrin konfrontiert Nicole daraufhin mit einer bitteren Wahrheit. Sascha bekommt die Chance, die Ermittlungen in Mohameds Fall wieder ins Rollen zu bringen. Er verspricht der besorgten Emily vorsichtig vorzugehen. Wird sich Sascha an dieses Versprechen halten können?Barbie findet heraus, dass Wolfgang heute Geburtstag hat. Aus diesem Anlass überredet sie Tess und Michelle dazu, einen kleinen Geburtstagsbrunch und einen Spielenachmittag zu organisieren. Doch Wolfgang will es an seinem Geburtstag lieber richtig krachen lassen. Barbie ist zunächst skeptisch, lässt sich aber darauf ein. Entgegen allen Erwartungen wird die Party ein voller Erfolg. Die Beteiligten haben viel Spaß. Totale Eskalation ist angesagt. Doch plötzlich kippt die Stimmung: Wolfgang ist spurlos verschwunden.Basti will es bei Katy weiterhin eher langsam angehen lassen. Er gerät allerdings unter Druck, als er mitbekommt, dass Katy Flirts mit Männern durchaus nicht abgeneigt ist. Auf Ricks Anraten beschließt er, einen Zahn zuzulegen und die ganze Sache schon ein wenig aktiver anzugehen. Was er nicht ahnt: Katy macht Bruno gegenüber noch mal klar, dass sie in Basti weiterhin nur einen sehr guten Freund sieht. Als Basti und Katy am Abend ihren gemeinsamen Salsa-Kurs starten, ist Basti so aufgeregt, dass er sich Mut antrinken muss. Beschwipst tritt er deshalb in ein Fettnäpfchen, als er eine Geste von Katy missversteht und sehr forsch vorprescht.