3 Quotengeheimnisse

Am Sonntag punktete Das Erste mit dem Trachten- und Schützenzug, womit die blaue Eins sogar ProSieben und RTL schlug.

Die ProSieben-Nachrichtensendung hatte am Donnerstag eine Meisterleistung vollbracht. Die zehnminütige 18-Uhr-Ausgabe lief besser als «taff» (0,30 Millionen) und das «Wetter» (0,36 Millionen) und «Die Simpsons» (0,27 Millionen). Mit 0,37 Millionen Zuschauern lag man auf Senderschnitt. Unter den Umworbenen hatte man 0,21 Millionen, womit man auf fabelhafte 11,6 Prozent Marktanteil kam.Am Donnerstag machte das dreistündige Magazin am RTL-Mittag ebenfalls eine gute Figur. Zunächst klingt die durchschnittliche Reichweite von 0,59 Millionen und 9,4 Prozent nicht unbedingt berichtenswert. Allerdings verbuchte man 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige, womit man die höchste Reichweite zwischen Mitternacht und 18.30 Uhr holte. Auch das Ergebnis von 14,9 Prozent kann sich sehen lassen.Bevor am ersten Donnerstag des Oktoberfestes im Käfer-Festzelt der „Almauftrieb“ mit zahlreichen Promis veranstaltet wurde, stand vor der Theresienwiese ein weiterer Umzug auf dem Programm. Das Erste schlug sich am Sonntag von 10.04 bis 11.59 Uhr prima, immerhin schalteten 1,24 Millionen Zuschauer ein und brachten 15,0 Prozent mit. Noch ein Grund zur Freude: Selbst die 14- bis 49-Jährigen feierten dies und waren mit 0,17 Millionen vertreten. Das brachte sagenhafte 9,9 Prozent Marktanteil. Damit war Das Erste bei den jungen Menschen Marktführer vor «Werner – Beinhart» (RTL, 0,16 Mio.) und «Black Panther» ► (ProSieben 0,15 Mio.)