«Lass dich überwachen!» hat bei den Jüngeren die Nase vorne

Quotennews

Böhmermanns Show ging zur Primetime allerdings auf dem Gesamtmarkt vollkommen unter.



Fast vier Jahre sind vergangen ehe Jan Böhmermann nun mit seinem Formatzurückkehrt. Nach der ungewollten Corona-Pause zeigt der Comedian nun wieder, dass das Internet nichts vergisst. So kommen peinliche Party-Selfies, totgeglaubte YouTube-Videos oder seltsame LinkedIn-Lebensläufe wieder zum Vorschein. Unfreiwillig werden die ahnungslosen Zuschauer im Studio so zu den Starts der Show. Für das Comeback war auch der ein oder andere Gaststar eingeladen.Die letzte Folge war Ende 2019 gelaufen und hatte diesmal mit 1,24 Millionen Zuschauern zu mäßigen 8,9 Prozent Marktanteil geführt. Damals war die Sendezeit jedoch auf 23.00 Uhr angesetzt. 0,44 Millionen Jüngeren sicherten sich herausragende 10,1 Prozent. Zur Primetime schalteten nun 1,82 Millionen Fernsehende ein, was allerdings nur für magere 7,5 Prozent Marktanteil reichte. Die 0,67 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich hingegen starke 11,9 Prozent und waren somit das gefragteste Programm zur Primetime.Das Erste hatte so zur Primetime mit der Premiere des Jugenddramasdie Nase deutlich vorne. Mit 3,64 Millionen Interessenten landete man auf Platz zwei der Tagesrangliste, hinter der «Tagesschau». Belohnt wurde dies mit einem hohen Marktanteil von 15,0 Prozent. Die 0,36 Millionen Jüngeren mussten sich hingegen deutlich hinter dem ZDF einordnen. Hier kam man nicht über passable 6,5 Prozent Marktanteil hinaus.