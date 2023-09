«The Lovers» feiert im November Deutschlandpremiere

TV-News

Derzeit wird das Sky Original in Großbritannien ausgestrahlt. Die Romantic-Comedy ist mit Roisin Gallagher und Johnny Flynn besetzt.

Sky Deutschland hatte die romantische Liebeskomödiezu Beginn des Jahres in der Auflistung für die Serien-Highlights des ersten Halbjahres 2023 geführt. Daraus wurde bekanntlich nichts, in Großbritannien feierte die sechsteilige Reihe inzwischen Premiere. Nun hat auch der deutsche Ableger ein Datum kommuniziert: «The Lovers» geht hierzulande am 1. November an den Start und ist via Sky Q und dem Streamingdienst WOW abrufbar. Immer mittwochs um 20:15 Uhr sind Doppelfolgen bei Sky Atlantic zu sehen.Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Janet, die von Roisin Gallagher gespielt wird, eine vorlaute, witzige Supermarktangestellte aus Belfast, die sich um nichts schert, sowie Seamus (Johnny Flynn). Er ist ein gutaussehender, egozentrischer politischer Fernsehsprecher mit einem scheinbar perfekten Leben in London und einer prominenten Freundin. Als Seamus unerwartet in Janets Welt auftaucht, geraten die beiden sofort aneinander – und fühlen sich doch untrennbar zueinander hingezogen. Sky verspricht eine „sexy, lustige und hitzige Liebesgeschichte“ von zwei Menschen, die scheinbar nicht zueinander passen – aber vielleicht genau richtig füreinander sind.In weiteren Rollen spielen Conleth Hill als Janets Boss im Supermarkt, Jenn Murray als Janets Kollegin Diane sowie Alice Eve als Frankie. Justin Martin führte nach den Drehbüchern von David Ireland Regie. Chris Martin fungierte als Produzent, Roanna Benn, Rebecca de Souza, Liz Lewin, Manpreet Dosanjh, Hannah Pescod waren Executive Producer. Die Produktion verantwortete Drama Republic in Zusammenarbeit mit Sky Studios.